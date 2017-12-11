Председатель совета директоров «Газпрома» рассказал об импортозамещении в нефтегазовой отрасли

Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков раскрыл подробности работы корпорации в условиях санкций

Зубков принял участие в церемонии торжественного открытия полуфинала всероссийского конкурса «Лидеры России», который проходит в Ростове-на-Дону. Как сообщали Юга.ру, в ходе конкурса «Лидеры России» в деловых играх проверяют компетенции, необходимые управленцам, — лидерские качества, коммуникативность, нацеленность на результат, умение работать в команде, взвешенность в принятии решений. Из Южного федерального округа поступило более 18 тыс. заявок на участие в дистанционном этапе конкурса.

В своем приветственном слове председатель совета директоров «Газпрома» назвал вызовы, стоящие сегодня перед нефтегазовой отраслью.

«Громадные проекты требуют новых подходов. Мы их проводим, когда под санкциями мы не можем применять новейшее оборудование и механизмы, которые есть в Европе. Потому что нам их просто не продают. Поэтому "Газпром" ведет большую работу, она называется в быту импортозамещением. Я скажу, довольно успешно мы начали эту программу в "Газпроме", создали специальный департамент по импортозамещению. Мы создали ассоциацию российских предприятий, там более 100 предприятий, она называется "Новые газовые технологии". И в рамках ассоциации мы сейчас ведем очень большую работу с предприятиями России. Есть очень хорошие наработки. Есть газоперекачивающие агрегаты, которые мы сейчас производим. Они лучше мировых образцов и производятся на наших предприятиях», — рассказал Виктор Зубков.

Он добавил, что Россия раньше не имела технологий добычи на шельфе. По словам председателя совета директоров «Газпрома», сейчас идет активная работа в этом направлении с привлечением отечественных предприятий оборонного комплекса.