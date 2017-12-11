В Ростове-на-Дону стартовал полуфинал всероссийского конкурса «Лидеры России»

В Ростове-на-Дону проходит полуфинал всероссийского конкурса для современных управленцев «Лидеры России»

Мероприятие проводится в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина в рамках открытой платформы «Россия — страна возможностей». В ходе конкурса в деловых играх проверяются компетенции, необходимые современному управленцу, — лидерские качества, коммуникативность, нацеленность на результат, умение работать в команде, взвешенность в принятии решений.

Из Южного федерального округа поступило более 18 тыс. заявок на участие в дистанционном этапе конкурса, наибольшее их количество (39% от общего числа) пришлось на Краснодарский край. В итоге для участия в полуфинале квалифицировалось 299 участников, в том числе из Ростовской области — 98, из Краснодарского края — 93, из Волгоградской области — 36, из Крыма — 23, из Астраханской области — 21, из Севастополя — 15, из Калмыкии — 7, из Адыгеи — 6 человек.

В финале конкурса, который пройдет в феврале 2018 года в Москве, встретятся 300 перспективных участников из всех регионов России. Победители получат образовательные гранты в размере 1 млн рублей, а 100 сильнейшим конкурсантам предоставят возможность получить в качестве наставников известных руководителей из сферы бизнеса и государственного управления.

«Мы не ожидали такого интереса к конкурсу, — говорит Алексей Комиссаров, проректор РАНХиГС, — когда получили более 200 тыс. заявок. Это, с одной стороны, создавало какие-то дополнительные сложности для организаторов, но при этом мы были очень довольны. Потому что такой интерес к конкурсу говорит о том, что идея была правильной. Что молодежь, и не только молодежь, нуждается в новых социальных лифтах, пытается проявить себя, сравнить себя с другими. Мы разбили заочный этап на несколько частей. В отдельной части мы проверяли общие знания, потому что наблюдательным советом, администрацией президента было решено, что нам важно получить в итоге в финале не только хороших управленцев, но и людей, которые хорошо знают свою страну. Они образованные, эрудированные, знают историю, знают литературу. Вторая часть задания была на аналитические способности, на умение анализировать цифровую информацию, вербальную информацию. И на третьем этапе выявлялся управленческий потенциал, способности человека к дальнейшему развитию».

«Конечно, не все пройдут в финал. Но огорчаться тем, кто не пройдет, не надо, потому что все они будут на заметке и полпредства, и губернатора. Да и мы тоже, если увидим интересные лица, тоже можем иметь на них какие-то виды, — сказал председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков. — Тем людям, которые пройдут, хотелось бы пожелать, чтобы они действительно оказались теми людьми, которых ждет сегодня наша страна, общество. Чтобы они смогли потом эффективно применить свои взгляды, свои знания на конкретном участке — то ли на производстве, то ли в бизнесе, то ли на федеральной государственной службе. Не важно, где они будут работать, важно, чтобы они получали хороший результат».

«Здесь правильно говорить о перспективе государства, региона, муниципалитета. У нас есть возможность увидеть молодых инициативных управленцев, которые уже имеют определенный опыт и готовы его применить на практике, работая в том числе и в органах государственной власти. Уверен, что эти люди будут замечены. Уверен, что в какой-то активной фазе, по крайней мере у нас в регионе, мы продолжим с ними постоянную стабильную работу. Будем видеть их потенциальные возможности и создавать условия, чтобы они их развивали», — отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев.