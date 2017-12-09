Генпрокуратура назвала убыточной работу «Корпорации развития Северного Кавказа» и рассказала об уголовном деле против ее бывшего гендиректора

Управление Генпрокуратуры в СКФО провело проверку деятельности АО «Корпорация развития Северного Кавказа» и выявило многочисленные нарушения

В числе нарушений — несоответствие итогов работы компании целевым показателям, необоснованный рост расходов на зарплаты и командировки, нарушения в сфере налогового, трудового и гражданского законодательства. Также в сообщении ведомства упоминается уголовное дело в отношении бывшего генерального директора общества, о котором ранее ничего не было известно (единственным бывшим гендиректором КРСК является Антон Пак — бывший топ-менеджер банка МФК; он возглавил компанию через некоторое время после ее создания, а в 2014 году его сменил на этом посту Сергей Харитонов, остающийся в должности по сей день). Подробностей о деле не приводится.

«В отсутствие должного контроля со стороны совета директоров общества, возглавляемого с 2015 года. первым заместителем министра по делам Северного Кавказа (Одесом Байсултановым — прим.), за 7 лет работы АО "КРСК" не удалось достичь запланированных целевых показателей по основным направлениям деятельности. Число профинансированных проектов составило 7 вместо 40, сумма привлеченных частных инвестиций 6 млрд рублей вместо 35 млрд рублей, количество созданных рабочих мест — 600 вместо 15 тысяч», — говорится в сообщении Генрокуратуры.

Отмечается, что в течение последних 5 лет корпорация не реализовала ни одного нового проекта. А проекты, общая сумма финансового участия компании в которых превысила 3 млрд рублей, признаны убыточными.

«Более трех лет по истечении установленного срока (с февраля 2014 г.) не осуществляется строительство незавершенного многофункционального выставочного комплекса в Кавказских Минеральных Водах. Общая сумма незаконного завышения выполненных на этом объекте работ и иных необоснованных выплат по решению бывшего генерального директора общества, являющегося ныне фигурантом уголовного дела, превышает 2,4 млрд рублей», — сообщает Генпрокуратура.

Также, по данным ведомства, поступившая в КРСК в 2016 году бюджетная субсидия в размере 2,07 млрд рублей на мероприятия по созданию инновационного медкластера в КМВ и реализации инвестпроектов по назначению не используются.