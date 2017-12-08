В Дагестане и Ингушетии открылись предвыборные штабы Ксении Собчак

На Северном Кавказе будут работать два предвыборных штаба кандидата в президенты России Ксении Собчак — в Дагестане и Ингушетии

Предвыборные штабы в этих республиках открылись благодаря партии «Гражданская инициатива», от которой планирует баллотироваться Ксения Собчак.

Штаб в Дагестане возглавил Магомед Магомедов, президент Национально-культурной автономии дидойцев Дагестана, бывший замглавы Цунтинского района и экс-советник министра печати и информации республики. Штабом в Ингушетии будет руководить экс-председатель кооператива «Экажево» Ахмет-хан Хидриев.

«Сперва мы не планировали открывать предвыборные штабы Ксении Собчак на Северном Кавказе и даже успели об этом объявить, но после этого к нам посыпалось огромное количество писем от людей, готовых стать волонтерами и собирать подписи в поддержку Ксении Собчак. Люди просили нашу агитацию, спрашивали, как открыть народные штабы, поэтому мы были просто обязаны открыть официальные представительства Ксении Собчак на Северном Кавказе», — цитирует газета «Ингушетия» руководителя региональной сети штабов Ксении Собчак Тимура Валеева.

Как сообщали Юга.ру, 18 октября Собчак объявила об участии в выборах президента России в качестве кандидата «Против всех». В середине ноября команда Собчак рассказала, что в Чечне, Ингушетии и Дагестане нет заявок на позиции координаторов штабов.

29 ноября в Ростове открылся первый предвыборный штаб. В Краснодаре будет работать представительство по сбору подписей.

Всего будет 7 штабов и минимум 43 представительства по всей стране.