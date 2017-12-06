В Ставропольском крае вертолет разбился из-за плохой погоды

Ставропольский край

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  • © Фото пресс-службы Южного СУТ СК РФ

Названа предварительная причина крушения вертолета в Ставропольском крае

Источник в силовых структурах сообщил, что воздушное судно могло разбиться в степи из-за плохой погоды. В день аварии был сильный туман и плохая видимость, сообщает «Интерфакс».

Проверка по факту падения вертолета продолжается.

Как сообщали Юга.ру, крушение произошло днем 5 декабря в Андроповском районе. При падении погибли сотрудник нефтяной компании и пилот.

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