В Ставропольском крае вертолет разбился из-за плохой погоды

Названа предварительная причина крушения вертолета в Ставропольском крае

Источник в силовых структурах сообщил, что воздушное судно могло разбиться в степи из-за плохой погоды. В день аварии был сильный туман и плохая видимость, сообщает «Интерфакс».

Проверка по факту падения вертолета продолжается.

Как сообщали Юга.ру, крушение произошло днем 5 декабря в Андроповском районе. При падении погибли сотрудник нефтяной компании и пилот.