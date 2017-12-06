В Ставропольском крае вертолет разбился из-за плохой погоды
Названа предварительная причина крушения вертолета в Ставропольском крае
Источник в силовых структурах сообщил, что воздушное судно могло разбиться в степи из-за плохой погоды. В день аварии был сильный туман и плохая видимость, сообщает «Интерфакс».
Проверка по факту падения вертолета продолжается.
Как сообщали Юга.ру, крушение произошло днем 5 декабря в Андроповском районе. При падении погибли сотрудник нефтяной компании и пилот.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.