Сотрудник нефтяной компании и пилот погибли при падении вертолета на Ставрополье
Стали известны личности погибших при крушении вертолета Robinson в Ставропольском крае
«На борту воздушного судна находились два человека — 52-летний командир судна и 49-летний пассажир — сотрудник "Черномортранснефть". При крушении вертолета оба мужчины погибли», — цитирует «Интерфакс» сообщение СКР по региону.
В ведомстве уточнили, что инцидент произошел во время планового полета по проверке нефтепровода.
Как сообщали Юга.ру, катастрофа произошла днем 5 декабря в Андроповском районе.
После аварии проводится проверка. Известно, что вертолет принадлежал московской авиакомпании «Баркол».
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.