Сотрудник нефтяной компании и пилот погибли при падении вертолета на Ставрополье

Ставропольский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Стали известны личности погибших при крушении вертолета Robinson в Ставропольском крае

«На борту воздушного судна находились два человека — 52-летний командир судна и 49-летний пассажир — сотрудник "Черномортранснефть". При крушении вертолета оба мужчины погибли», — цитирует «Интерфакс» сообщение СКР по региону.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел во время планового полета по проверке нефтепровода.

Как сообщали Юга.ру, катастрофа произошла днем 5 декабря в Андроповском районе.

После аварии проводится проверка. Известно, что вертолет принадлежал московской авиакомпании «Баркол».

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