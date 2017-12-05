На Ставрополье при крушении вертолета погибли два человека

Ставропольский край

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  • © Фото с сайта vertolet.ru

В Андроповском районе Ставропольского края 5 декабря потерпел крушение вертолет Robinson

Катастрофа произошла в 5 км от села Дубовая Балка.

«Вертолет пропал со связи. Мы выдвинулись на поиски, обнаружили его в степи», — сообщили в пресс-службе Южного регионального центра МЧС РФ.

В результате крушения погибли два человека. Жертв и разрушений на земле нет.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, вертолет обнаружили благодаря встроенному маячку. Судно принадлежало авиакомпании «Баркол».

Авиакатастрофы Авиация МЧС
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