На Ставрополье при крушении вертолета погибли два человека
В Андроповском районе Ставропольского края 5 декабря потерпел крушение вертолет Robinson
Катастрофа произошла в 5 км от села Дубовая Балка.
«Вертолет пропал со связи. Мы выдвинулись на поиски, обнаружили его в степи», — сообщили в пресс-службе Южного регионального центра МЧС РФ.
В результате крушения погибли два человека. Жертв и разрушений на земле нет.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, вертолет обнаружили благодаря встроенному маячку. Судно принадлежало авиакомпании «Баркол».
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.