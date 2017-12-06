Ни один чеченский спортсмен не будет выступать на ОИ под нейтральным флагом — Кадыров

Чечня, Вся Россия, В мире

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  • © Фото с сайта pixabay.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал отстранение России от участие в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане

«Запад еще раз показал свое лицо, искаженное гримасой лицемерия, трусости и интриг. Отстранение России от участия в Олимпиаде — решение отнюдь не спортсменов, а подлость обрюзгших чиновников. Спорт призван объединять народы, а не разрушать мир. Использовать спорт для личных политических интересов — слабость и трусость», — цитирует Кадырова RT.

Он заявил, что «ни один спортсмен с чеченской пропиской не будет выступать под нейтральным флагом». А тех чеченских спортсменов, отметил Кадыров, которые должны были по критериям попасть в сборную, в республике будут чествовать как победителей.

Как сообщали Юга.ру, Международный олимпийский комитет отстранил сборную России от участия в предстоящей Олимпиаде. Чистым от допинга российским спортсменам разрешат участвовать в Играх под нейтральным флагом в случае выполнения Россией ряда условий.

Международный олимпийский комитет Рамзан Кадыров
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