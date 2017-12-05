В Адыгее выделят 1,5 млн рублей на ремонт музея Хусена Андрухаева

Адыгея

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  • © Фото пресс-службы главы Адыгеи

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил руководству Шовгеновского района взять на контроль вопросы реконструкции музея имени Героя Советского Союза Хусена Андрухаева

Кумпилов сообщил, что на ремонт кровли здания из республиканского бюджета будет выделено свыше 1,5 млн рублей, и акцентировал внимание на создании нового интерьера в музее.

Как сообщали Юга.ру, музей в память о подвиге Хусена Андрухаева был открыт на его родине — в ауле Хакуринохабль в 80-е. Экспозиция насчитывает более 1,8 тыс. экспонатов и включает материалы о жизни и творчестве Хусена Андрухаева. Он погиб в оборонительном бою 8 ноября 1941 года. В окружении фашистов 21-летний политрук подорвал себя гранатой со словами «Русские не сдаются».

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