В Адыгее специалисты называют тревожной ситуацию по ВИЧ-инфекции
В Адыгее в 2017 году зарегистрировано 106 новых случаев ВИЧ-инфекции, рост заболеваемости в 1-м полугодии 2017 года составил 6,3%. Специалисты называют ситуацию тревожной
«За 10 месяцев текущего года зарегистрировано 106 новых случаев ВИЧ-инфекции, что на 7 случаев больше, чем за аналогичный период 2016 года», — сообщили в минздраве республики.
С 1997 года зарегистрировано 949 случаев заражения ВИЧ среди жителей республики. Умерло 247 человек, в том числе в текущем году — 38 человек.
Как отмечают специалисты, в последние годы ВИЧ-инфекция преимущественно выявлялась у лиц в возрасте 30-40 лет, в основном у мужчин. Самый высокий показатель пораженности ВИЧ в Майкопском районе и в г. Майкопе.
«За все годы регистрации ВИЧ-инфекции в республике родилось 120 детей, в том числе в текущем году 14 детей. В результате проводимой эффективной химиопрофилактики 78 детей сняты с диспансерного учета как здоровые. В настоящее время на диспансерном наблюдении состоят 32 ребенка, 10 детей находятся на учете с диагнозом "ВИЧ-инфекция"», — отметили в минздраве.
В целях привлечения внимания к проблеме с 27 ноября по 15 декабря в республике проходят информационно-просветительские мероприятия, так как единственным способом снизить темпы распространения эпидемии является активная работа по информированию, добавили в ведомстве.
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