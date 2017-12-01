В Адыгее специалисты называют тревожной ситуацию по ВИЧ-инфекции

В Адыгее в 2017 году зарегистрировано 106 новых случаев ВИЧ-инфекции, рост заболеваемости в 1-м полугодии 2017 года составил 6,3%. Специалисты называют ситуацию тревожной

«За 10 месяцев текущего года зарегистрировано 106 новых случаев ВИЧ-инфекции, что на 7 случаев больше, чем за аналогичный период 2016 года», — сообщили в минздраве республики.

С 1997 года зарегистрировано 949 случаев заражения ВИЧ среди жителей республики. Умерло 247 человек, в том числе в текущем году — 38 человек.

Как отмечают специалисты, в последние годы ВИЧ-инфекция преимущественно выявлялась у лиц в возрасте 30-40 лет, в основном у мужчин. Самый высокий показатель пораженности ВИЧ в Майкопском районе и в г. Майкопе.