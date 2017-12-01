В Майкопе видеокамеры ежедневно выявляют 5–7 правонарушений

Адыгея

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  • © Фото пресс-службы администрации Майкопа

В 2017 году в Майкопе на основании данных камер видеофиксации составили около 770 административных протоколов, ежедневно составляется по пять-семь протоколов

Об этом сообщил мэр Майкопа Александр Наролин на заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка.

Как пояснили в пресс-службе администрации города, в республиканской столице фиксируют правонарушения 94 камеры: 52 партнерские стационарные камеры организаций и 42 муниципальные. До конца года подключат еще девять камер.

В администрации Майкопа отметили, что власти республики высоко оценили работу по реализации концепции аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и привели ее в пример другим муниципальным образованиям Адыгеи.

Как сообщали Юга.ру, в Дагестане за долг в 136 млн рублей демонтировали камеры фиксации нарушений правил дорожного движения. При этом республика заработала на штрафах 400 млн рублей.

Безопасность Майкоп Технологии
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