Жителя Дагестана будут судить за убийство четырех человек

В Дагестане прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве четырех человек

По версии следствия, в 2013 году в деревне Челобитьево Мытищинского района Московской области мужчина кухонным ножом убил знакомого. Тело погибшего он закопал возле дороги в том же районе. С августа по декабрь 2016 года у себя дома в Каспийске нарушитель устроил наркопритон.

«Незаконно приобрел и хранил наркотическое средство растительного происхождения марихуана (каннабис) массой не менее 18,96 грамма, а также незаконно приобрел и сбыл своему знакомому таблетку сильнодействующего вещества трамадол (трамал) массой 0,1 грамма», — сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана.

В декабре 2016 года в подсобном помещении своего дома мужчина в состоянии наркотического опьянения убил одного из посетителей притона металлической ножкой от стола из-за внезапно возникшей личной неприязни. Через четыре дня он при аналогичных обстоятельствах в том же помещении зарезал женщину. Обоих мужчина похоронил во дворе дома.

Позже он убил топором еще одного посетителя притона. Мужчина оттащил тело в подсобное помещение во дворе его дома и накрыл его коврами, чтобы похоронить. После совершения преступления злоумышленник завладел автомобилем убитого.

Уголовное дело направлено в Верховный суд Дагестана, обвиняемый находится под стражей.