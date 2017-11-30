На Ставрополье приняли закон о курортном сборе в 50 рублей

Дума Ставропольского края утвердила ставку курортного сбора в регионе

Председатель комитета по экономическому развитию, собственности, инвестициям, курортам и туризму Валерий Назаренко сообщил на заседании, что сбор в 50 рублей планируют ввести на территории четырех городов: Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Пятигорск. Депутаты приняли закон «О некоторых вопросах проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае» во втором, окончательном чтении, сообщает «Интерфакс».

Сбор обязаны будут платить совершеннолетние туристы, остановившиеся более чем на сутки в гостинице или другом объекте размещения.