На Ставрополье приняли закон о курортном сборе в 50 рублей

Ставропольский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Дума Ставропольского края утвердила ставку курортного сбора в регионе

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Председатель комитета по экономическому развитию, собственности, инвестициям, курортам и туризму Валерий Назаренко сообщил на заседании, что сбор в 50 рублей планируют ввести на территории четырех городов: Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Пятигорск. Депутаты приняли закон «О некоторых вопросах проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае» во втором, окончательном чтении, сообщает «Интерфакс».

Сбор обязаны будут платить совершеннолетние туристы, остановившиеся более чем на сутки в гостинице или другом объекте размещения.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодарском крае и Крыму курортный сбор составит 10 рублей.

Курортный сбор Курорты и туризм
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