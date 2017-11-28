Экс-сенатор от Чечни Джабраилов решил открыть в Грозном музей современного искусства

Бывший сенатор от Чеченской Республики Умар Джабраилов заявил о намерении открыть в Грозном музей современного искусства

Джабраилов собирается патронировать музей лично со своим фондом «Аванти Глобал» и рассчитывает, что руководство Чечни выделит землю и помещение для галереи.

Бизнесмен рассказал, что обсудил проект с депутатом Госдумы от Чечни Адамом Делимхановым и получил от него «поддержку и понимание». По словам Джабраилова, Делимханов поговорит о проекте с главой республики Рамзаном Кадыровым.

Экс-сенатор рассчитывает, что получит субсидии от республики, и надеется на самоокупаемость музея в будущем.

«Проект не столько затратный, сколько прибыльный, поэтому я не иду туда с протянутой рукой. Хочу привлечь к проекту и фонд помощи детям "Обнаженные сердца", чтобы проводить благотворительные аукционы на чеченской площадке. С Наташей Водяновой я дружу, и, думаю, она согласится проводить аукцион в Грозном», — рассказал Джабраилов РБК.

Он планирует провести в Москве благотворительный аукцион и собрать там деньги на музей в Грозном. Решение взяться за первый подобный проект на территории Чечни Джабраилов принял «как патриот, коллекционер и человек, которому небезразлична культурная составляющая этноса».

Планируется, что на базе музея северокавказского значения будут проводить ярмарки и благотворительные аукционы, там будут выступать эксперты в области современного искусства. Джабраилов надеется, что многие художники и коллекционеры поддержат его проект и передадут свои работы в коллекции музея.

В фонде представят «всю палитру художников со всего мира», в том числе «талантливых чеченских архитекторов и скульпторов», сказал экс-сенатор.

Как сообщали Юга.ру, в августе Умара Джабраилова задержали в отеле Four Seasons в центре Москвы, после того как он несколько раз выстрелил в потолок из наградного пистолета. По данным СМИ, у него в крови нашли наркотики.

Сначала Джабраилов объяснил стрельбу тем, что решил проверить пистолет, которым ни разу не пользовался, более того, у него не было опыта обращения с оружием. Затем он объяснил свои действия тем, что был в «состоянии аффекта из-за провокаций» со стороны сотрудников отеля.

На Джабраилова завели уголовное дело за хулиганство и отпустили под подписку о невыезде. В октябре его оштрафовали на 4 тыс. рублей за употребление наркотиков, а в ноябре его приговорили к штрафу в 500 тыс. рублей за стрельбу.