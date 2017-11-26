Кабардино-Балкарии необходимо 617 млн рублей для предупреждения схода селей

Для проведения мероприятий по предотвращению угроз, связанных с периодическим сходом селевых масс, Кабардино-Балкарии необходимо 617 млн рублей

Об этом стало известно в ходе совещания в Минкавказе РФ по вопросам обеспечения финансирования из федерального бюджета мероприятий по ликвидации последствий стихии в Эльбрусском районе КБР и их предупреждения.

Зампредседателя правительства республики Владимир Болотков сообщил, что на ликвидацию последствий стихии необходимо 160,5 млн рублей и 617 млн рублей — на реализацию комплексных мер по предотвращению угроз, связанных с систематическим сходом селевых масс. По его словам, для этого необходимо реконструировать селепропускной лоток на реке Герхожан-Суу, построить берегоукрепительные сооружения и автомобильный мост через реку Баксан, а также восстановить функционирование объездной дороги г. Тырныауза.