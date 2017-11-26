Кабардино-Балкарии необходимо 617 млн рублей для предупреждения схода селей

Кабардино-Балкария

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  • © Фото пресс-службы ФКУ Упрдор «Кавказ»

Для проведения мероприятий по предотвращению угроз, связанных с периодическим сходом селевых масс, Кабардино-Балкарии необходимо 617 млн рублей

Об этом стало известно в ходе совещания в Минкавказе РФ по вопросам обеспечения финансирования из федерального бюджета мероприятий по ликвидации последствий стихии в Эльбрусском районе КБР и их предупреждения.

Зампредседателя правительства республики Владимир Болотков сообщил, что на ликвидацию последствий стихии необходимо 160,5 млн рублей и 617 млн рублей — на реализацию комплексных мер по предотвращению угроз, связанных с систематическим сходом селевых масс. По его словам, для этого необходимо реконструировать селепропускной лоток на реке Герхожан-Суу, построить берегоукрепительные сооружения и автомобильный мост через реку Баксан, а также восстановить функционирование объездной дороги г. Тырныауза.

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Участники совещания договорись детально проработать и определить возможные источники финансирования указанных мероприятий из федерального бюджета, сообщили в пресс-службе Минкавказа.

Как сообщали Юга.ру, Эльбрусский район значительно пострадал от мощных селей в августе и сентябре. В середине августа в г. Тырныаузе сход селевых потоков привел к частичному перекрытию русла реки Баксан и подъему уровня воды до критических отметок, несколько районов города были затоплены. А в сентябре в результате прорыва Верхнего Башкаринского озера селевой поток сошел по ущелью Адыл-Су и продолжил движение по Баксанскому ущелью, смыв несколько участков дороги Прохладный — Азау. Погибли три человека, в том числе выехавший на место ЧП глава сельского поселения Эльбрус Мусса Джаппуев.

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