Какие овощи и фрукты отдают дешевле или бесплатно на рынках Краснодара
Рубль падает, цены растут, а завтраки, обеды и ужины никто не отменял. Мы уже узнавали, удастся ли сэкономить на продуктах в сетевом супермаркете. Теперь же, в разгар урожайного сезона, мы решили выяснить, где найти овощи, фрукты и ягоды дешевле на 20%, а то и на 50%.
В августе ягодно-корнеплодная инспекция Юга.ру посетила три краснодарских рынка и узнала, на что торговцы снижают цены к концу торгового дня.
Общее правило для поиска уцененных продуктов — идти за ними к закрытию рынков, между 15 и 17 часами. В это время уже ясно, какие продукты не доживут до следующего дня. К тому же еще не все торговцы успевают свернуть свои прилавки, поэтому если не повезет с находками подешевле, то можно успеть купить что-либо по обычной цене.
Часто коробки и ящики с уцененными фруктами и овощами лежат под основным прилавком — на нижней полке или на земле.
Еда из мусорки и счастье, победившее скуку:
Иногда несвежие продукты оставляют без ценников, поэтому не стесняйтесь спрашивать продавцов. К тому же отсутствие ценника дает шанс поторговаться — заметив, что один и тот же уцененный овощ соседи по рынку продают, например, по 50 рублей за килограмм, можно опередить вопросом о 40 или 30 рублях. Иногда это срабатывает.
На Восточном рынке со скидкой больше всего продавали дыни и кукурузу — в некоторых местах почти целые и крепкие кочаны стоили по 10 рублей за штуку, то есть втрое дешевле, чем на основных прилавках. Дыни можно было купить на 20 рублей дешевле — за 30 рублей вместо 50 за кг.
Еще на Восточном рынке встречались уцененные персики, абрикосы, нектарины и болгарские перцы.
На Сенном рынке была замечена морковь по 20 рублей за кг и самая дешевая кукуруза — 5 рублей за кочан.
На некоторых прилавках Сенного рынка ценники гласят о распродаже и поясняют, что помятые и усталые персики и нектарины по 30 рублей за кг стоит брать «на компот».
Также немало болгарских перцев, слив, дынь и томатов. В одном месте продавали лимоны по 70 рублей за кг.
Самый широкий выбор уцененных яств можно найти на Кооперативном рынке:
- болгарские перцы от 30 до 60 рублей за кг;
- помидоры от 30 до 50 рублей за кг;
- огурцы по 50 рублей за кг;
- кабачки от 30 до 50 рублей за кг;
- баклажаны от 30 до 50 рублей за кг.
Ниже цифра в скобках означает цену в рублях за тот же объем продукта на том же прилавке Кооперативного рынка:
- сливы по 65 рублей за кг (вместо 85 рублей за кг);
- редис по 100 рублей за кг (150);
- бананы по 50 рублей за кг (80);
- черешню по 200 рублей за кг (400);
- виноград по 100 рублей за кг (150);
- яблоки от 30 до 45 рублей за кг (70);
- чеснок по 20 рублей за штуку (25);
- манго по 40 рублей за штуку (65).
Цены на один и тот же овощ или фрукт зависят от сорта. Так рядом с помятой и вдвое уцененной черешней за 200 рублей можно найти свежую и целую за 150, но другого сорта. То же с болгарскими перцами и помидорами — свежие овощи местных сортов чаще стоят дешевле или столько же по сравнению с привезенными из других регионов или стран и уцененными со временем.
Больше всего уцененных фруктов и овощей на Кооперативном рынке легко найти у входа от трамвайных остановок на пересечении улиц Коммунаров и Гоголя. Там же иногда продаются мягчайшие бананы по 10 рублей за кг. Продавщица посоветовала готовить из них молочные коктейли.
Здесь же тележками свозят совсем уж безнадежные экземпляры. Их можно забирать бесплатно, но нести придется осторожно, дабы не пюреизировать в месиво, а перед употреблением обрезать до 70% подгнившей или раздавленной мякоти.