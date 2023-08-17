Какие овощи и фрукты отдают дешевле или бесплатно на рынках Краснодара

Рубль падает, цены растут, а завтраки, обеды и ужины никто не отменял. Мы уже узнавали, удастся ли сэкономить на продуктах в сетевом супермаркете. Теперь же, в разгар урожайного сезона, мы решили выяснить, где найти овощи, фрукты и ягоды дешевле на 20%, а то и на 50%.

В августе ягодно-корнеплодная инспекция Юга.ру посетила три краснодарских рынка и узнала, на что торговцы снижают цены к концу торгового дня.

Общее правило для поиска уцененных продуктов — идти за ними к закрытию рынков, между 15 и 17 часами. В это время уже ясно, какие продукты не доживут до следующего дня. К тому же еще не все торговцы успевают свернуть свои прилавки, поэтому если не повезет с находками подешевле, то можно успеть купить что-либо по обычной цене.

Часто коробки и ящики с уцененными фруктами и овощами лежат под основным прилавком — на нижней полке или на земле.