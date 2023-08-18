15 нудистских пляжей Крыма

Этот обзор пляжей будет полезен туристам, которые любят ровный загар и берут с собой к морю только полотенце и крем от загара. Юга.ру сделали подборку нудистских пляжей в Крыму. На карте отмечены только локации, рядом с которыми есть нудистские пляжи, а как добраться до них, подробно объясняем ниже. Есть на черноморских берегах дикие (и поэтому прекрасные) песчаные, галечные и каменистые уголки, где человек может освободиться от тканевых оков и дать свободу своему телу. Здесь можно полностью слиться с природой и наслаждаться отдыхом, не стесняясь никого.

Читайте также: 15 нудистских пляжей Краснодарского края

«Лисья бухта», Коктебель, Орджоникидзе, Мыс Казантип, «Голубые камни» «Лисья бухта» считается чуть ли не самым популярным нудистским пляжем на полуострове, особенно среди молодежи. Пляж находится неподалеку от поселка Курортного, у подножия горы Эчки-Даг. Это не просто оборудованный комфортный пляж, а большой палаточный лагерь. Натуристы сюда приезжают не на день-два, они живут здесь неделями. Добраться до пляжа достаточно просто. Бухта находится в 30 км от Судака, однако ехать придется с пересадками. Сначала добираетесь из Судака до Щебетовки на автобусе, а оттуда на маршрутке до Курортного. Поселок Курортный находится прямо возле берега, так что долго идти на пляж не придется. Нудистский пляж в Коктебеле еще в XIX веке получил известность среди туристов как один из центров отечественного нудизма и натуризма. Очевидно, именно поэтому нудистский пляж практически ничем не отделен от «одетой» части центрального пляжа. В поселке Орджоникидзе весь пляж полностью нудистский. Так что здесь можно расположиться абсолютно в любом удобном вам месте и не стесняться наготы. Нудистский пляж на мысе Казантип носит, можно сказать, сезонный характер. Он расположен возле санатория «Лаванда», и только к концу пляжного сезона здесь можно беспрепятственно загорать без купальников. Если объективно оценивать все возможности представленных здесь нудистских пляжей, мыс Казантип можно выбрать, если в планах еще и наслаждаться уникальной природой этого места. Название пляжа «Голубые камни» не связано с цветом камней или горной породы. Раньше он назывался просто «Камни», но, видимо, для более красивого звучания и из-за того, что вода здесь буквально прозрачная, решили внести в название изменения. Это неофициальный нудистский пляж. Отдыхающие прежде всего ценят это место за множество укромных уголков, скрытых от глаз, где можно побыть наедине с собой. Пляж расположен у подножия горы Кошка, сюда удобнее всего добираться из Симеиза.

© Фото freepic-diller, freepik.com

Судак, Новый Свет, Алушта, Гурзуф, Ялта В Судаке расположился один из самых живописных нудистских пляжей. Точнее, он находится в Черепашьей бухте. Чтобы добраться до пляжа, нужно идти в сторону Нового Света, к подножию Генуэзской крепости. Некогда популярный курортный поселок Новый Свет был просто райским уголком и название до 1912 года носил соответствующее — Парадиз. Но сейчас он опустел и возможно поэтому полюбился приверженцам натуризма и нудизма. Загорать без купальника можно на всем пляже, а добраться сюда несложно. В 5 км находится Судак, можно и пешком дойти, и на маршрутке доехать. В Алуште есть целых два пляжа для натуристов и нудистов. Первый расположен за Профессорским уголком, второй — в восточной части города за Приморским парком, ориентируйтесь на пансионат «Славутич». Пляж в Гурзуфе — один из самых труднодоступных. Он расположился в западной части Ялты у подножия Медвежьей горы. Сюда нельзя добраться на машине, придется идти пешком или добираться на катере. Прекрасный повод устроить себе прогулку по морю. Царство свободы в Ялте находится недалеко от Никитского ботанического сада. Прелестное соседство. Нужно будет сесть на автобус № 34 от Ялты до сада. От него отправляйтесь к пристани и обойдите пляж санатория «Дом ученых», а затем идите вдоль берега, дальше глаза найдут то, что ищут.

© Фото aleksandarlittlewolf, freepik.com