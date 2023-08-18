15 нудистских пляжей Крыма
Этот обзор пляжей будет полезен туристам, которые любят ровный загар и берут с собой к морю только полотенце и крем от загара. Юга.ру сделали подборку нудистских пляжей в Крыму. На карте отмечены только локации, рядом с которыми есть нудистские пляжи, а как добраться до них, подробно объясняем ниже.
Есть на черноморских берегах дикие (и поэтому прекрасные) песчаные, галечные и каменистые уголки, где человек может освободиться от тканевых оков и дать свободу своему телу. Здесь можно полностью слиться с природой и наслаждаться отдыхом, не стесняясь никого.
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«Лисья бухта», Коктебель, Орджоникидзе, Мыс Казантип, «Голубые камни»
«Лисья бухта» считается чуть ли не самым популярным нудистским пляжем на полуострове, особенно среди молодежи. Пляж находится неподалеку от поселка Курортного, у подножия горы Эчки-Даг. Это не просто оборудованный комфортный пляж, а большой палаточный лагерь. Натуристы сюда приезжают не на день-два, они живут здесь неделями. Добраться до пляжа достаточно просто. Бухта находится в 30 км от Судака, однако ехать придется с пересадками. Сначала добираетесь из Судака до Щебетовки на автобусе, а оттуда на маршрутке до Курортного. Поселок Курортный находится прямо возле берега, так что долго идти на пляж не придется.
Нудистский пляж в Коктебеле еще в XIX веке получил известность среди туристов как один из центров отечественного нудизма и натуризма. Очевидно, именно поэтому нудистский пляж практически ничем не отделен от «одетой» части центрального пляжа.
В поселке Орджоникидзе весь пляж полностью нудистский. Так что здесь можно расположиться абсолютно в любом удобном вам месте и не стесняться наготы.
Нудистский пляж на мысе Казантип носит, можно сказать, сезонный характер. Он расположен возле санатория «Лаванда», и только к концу пляжного сезона здесь можно беспрепятственно загорать без купальников. Если объективно оценивать все возможности представленных здесь нудистских пляжей, мыс Казантип можно выбрать, если в планах еще и наслаждаться уникальной природой этого места.
Название пляжа «Голубые камни» не связано с цветом камней или горной породы. Раньше он назывался просто «Камни», но, видимо, для более красивого звучания и из-за того, что вода здесь буквально прозрачная, решили внести в название изменения. Это неофициальный нудистский пляж. Отдыхающие прежде всего ценят это место за множество укромных уголков, скрытых от глаз, где можно побыть наедине с собой. Пляж расположен у подножия горы Кошка, сюда удобнее всего добираться из Симеиза.
Судак, Новый Свет, Алушта, Гурзуф, Ялта
В Судаке расположился один из самых живописных нудистских пляжей. Точнее, он находится в Черепашьей бухте. Чтобы добраться до пляжа, нужно идти в сторону Нового Света, к подножию Генуэзской крепости.
Некогда популярный курортный поселок Новый Свет был просто райским уголком и название до 1912 года носил соответствующее — Парадиз. Но сейчас он опустел и возможно поэтому полюбился приверженцам натуризма и нудизма. Загорать без купальника можно на всем пляже, а добраться сюда несложно. В 5 км находится Судак, можно и пешком дойти, и на маршрутке доехать.
В Алуште есть целых два пляжа для натуристов и нудистов. Первый расположен за Профессорским уголком, второй — в восточной части города за Приморским парком, ориентируйтесь на пансионат «Славутич».
Пляж в Гурзуфе — один из самых труднодоступных. Он расположился в западной части Ялты у подножия Медвежьей горы. Сюда нельзя добраться на машине, придется идти пешком или добираться на катере. Прекрасный повод устроить себе прогулку по морю.
Царство свободы в Ялте находится недалеко от Никитского ботанического сада. Прелестное соседство. Нужно будет сесть на автобус № 34 от Ялты до сада. От него отправляйтесь к пристани и обойдите пляж санатория «Дом ученых», а затем идите вдоль берега, дальше глаза найдут то, что ищут.
Форос, Симеиз, мыс Фиолент, Севастополь, Любимовка
Пляж в Форосе известен среди туристов как место для полноценного уединения. Бесчисленные кусты можжевельника, отвесные скалы располагают к спокойному отдыху наедине с природой в уютном палаточном лагере. Пляж расположен неподалеку от санатория «Форос», нужно идти в сторону депутатских дач. От пляжа к морю ведет узкая тропинка.
Нудистский пляж в Симеизе полностью дикий. Он не благоустроен, нет туалетов и тем более душа, а берег каменистый, поэтому все прелести комфортной жизни лучше взять с собой, и на пляж лучше взять не только полотенце, а еще что-нибудь поудобнее, например матрас. Сам пляж расположился у подножия горы Кошка, и спуск к морю довольно крутой.
На мысе Фиолент все очень просто: вам нужно только добраться до остановки «Царское село» от Севастополя. Дальше вы увидите спуск по железной лестнице на Царский пляж, а в самом низу, возле скалы, стоит указатель «Нудистский пляж». Ориентируйтесь по указателям, и вы придете к месту раскрепощенности и свободы.
Формально в районе Севастополя есть два нудистских пляжа: на мысе Фиолент и в поселке Любимовка. Однако есть ряд диких пляжей, которые сложно назвать нудистскими, но больше половины отдыхающих здесь загорают без купальников. Эти пляжи расположены в поселке Учкуевка, на Толстом мысе, есть дикие уединенные пляжи на территории Херсонесского заповедника и на мысе Виноградном.
Пляж в Любимовке находится к северу от Севастополя, и добраться до него немного сложнее, чем на остальные пляжи Крыма. Каждые 20 минут от Графской пристани отходит катер на Северную сторону. Уже там от площади Захарова каждые 15 минут в Любимовку отправляются маршрутки. В самом поселке нужно выйти на берег центрального пляжа и идти направо. Через несколько километров можно начинать сбрасывать с себя одежду и наслаждаться свободой.
Материал о расположении нудистских пляжей был составлен по отзывам отдыхавших там натуристов.