15 нудистских пляжей Краснодарского края

Мы подготовили обзор нудистских пляжей Краснодарского края. Обратите внимание: на карте отмечены только поселки и локации, рядом с которыми есть нудистские пляжи, а как добраться до них и не заблудиться, мы подробно расскажем ниже.

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Геленджик, Кабардинка, Бетта Геленджикский нудистский пляж расположен на Толстом мысе, за туристической базой «Полярная звезда». Идти нужно из города в сторону Маяка. Найти нудистский пляж в селе Дивноморском несложно. Нужно выйти на набережную и идти направо в гору, море должно остаться по левую сторону от вас. Потом зайти через центральный вход на пляж «Факел», после чего повернуть направо. Через 50 метров вы встретите указатель: «Оставь одежду, всяк сюда входящий». В Джанхоте тоже есть нудистский пляж, и он пользуется большой популярностью среди натуристов. Он расположился в километре от городского пляжа, идти нужно в сторону Дивноморского. Кабардинка всегда пользовалась популярностью у отдыхающих из Новороссийска, потому что берег чистый и людей меньше. А в декабре 2018 года берег Кабардинки обзавелся новой достопримечательностью — сухогруз «Рио» сел на мель и привлек немало внимания.

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Если вы тоже решили сделать красивые кадры на фоне потерпевшего бедствие теплохода, а после отправиться на пляж за ровным загаром, то далеко вам ехать не придется. Нужно всего лишь дойти до мыса Дооб, спуститься к морю и примерно 15 минут идти налево вдоль берега. Там по отсутствию плавок и купальников на отдыхающих вы поймете, что дошли до места назначения. Бетта — это прекрасная галечная гавань для отдыхающих, которые любят спокойный досуг. Здесь все настолько спокойно и комфортно, что нудистский пляж расположился всего лишь в 30 минутах ходьбы направо от центрального пляжа. Абрау-Дюрсо, Мысхако, Анапа Создается ощущение, что Абрау-Дюрсо подходит для любого вида отдыха. В отличие от многих нудистских пляжей, пляж в Дюрсо находится в весьма уединенном и скрытом от посторонних глаз месте, возле «Лиманчика».

Чтобы добраться до него, нужно объехать озеро Абрау слева до кемпинга. От кемпинга уже идти налево в гору по грунтовой дороге, далее по ней же вниз до турбазы «Звездый», а там и до «Лиманчика» рукой подать. За ним находится скала, за которой и начинается пляж. В Мысхако пляж расположен в районе горы Колдун — между поселком и Широкой Балкой. Пешком идти не больше 5 км. Берег каменистый, а в море много валунов. В Анапе есть целых два нудистских пляжа, в станице Благовещенской и на Большом Утрише. Чтобы найти пляж в Благовещенской, надо от центрального пляжа повернуть налево и идти вдоль берега 15 минут, дальше глаза сами найдут ваше пристанище. В Большом Утрише нужно идти вдоль берега в сторону Новороссийска. Оба пляжа галечные. Сочи, Туапсе, Джубга Как правило, когда спрашиваешь у людей, где находятся нудистские пляжи, в первую очередь называют Сочи. И правда, в самом Сочи есть два пляжа для натуртуризма. Первый находится в 10 км от центра города в микрорайоне Малый Ахун Хостинского района, между впадающей в море рекой Агурой и Агурским виадуком. Второй пляж расположился между поселками Лазаревское и Аше. Берег состоит из мелкой и средней гальки. Но у пляжа в Лазаревском есть один минус, он находится под горой, по которой часто проезжают пассажирские поезда и электрички, так что придется привыкнуть и не обращать внимания на любопытных, которые будут смотреть на вас из окна.

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