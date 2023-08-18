15 нудистских пляжей Краснодарского края
Мы подготовили обзор нудистских пляжей Краснодарского края. Обратите внимание: на карте отмечены только поселки и локации, рядом с которыми есть нудистские пляжи, а как добраться до них и не заблудиться, мы подробно расскажем ниже.
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Геленджик, Кабардинка, Бетта
Геленджикский нудистский пляж расположен на Толстом мысе, за туристической базой «Полярная звезда». Идти нужно из города в сторону Маяка.
Найти нудистский пляж в селе Дивноморском несложно. Нужно выйти на набережную и идти направо в гору, море должно остаться по левую сторону от вас. Потом зайти через центральный вход на пляж «Факел», после чего повернуть направо. Через 50 метров вы встретите указатель: «Оставь одежду, всяк сюда входящий».
В Джанхоте тоже есть нудистский пляж, и он пользуется большой популярностью среди натуристов. Он расположился в километре от городского пляжа, идти нужно в сторону Дивноморского.
Кабардинка всегда пользовалась популярностью у отдыхающих из Новороссийска, потому что берег чистый и людей меньше. А в декабре 2018 года берег Кабардинки обзавелся новой достопримечательностью — сухогруз «Рио» сел на мель и привлек немало внимания.
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Если вы тоже решили сделать красивые кадры на фоне потерпевшего бедствие теплохода, а после отправиться на пляж за ровным загаром, то далеко вам ехать не придется. Нужно всего лишь дойти до мыса Дооб, спуститься к морю и примерно 15 минут идти налево вдоль берега. Там по отсутствию плавок и купальников на отдыхающих вы поймете, что дошли до места назначения.
Бетта — это прекрасная галечная гавань для отдыхающих, которые любят спокойный досуг. Здесь все настолько спокойно и комфортно, что нудистский пляж расположился всего лишь в 30 минутах ходьбы направо от центрального пляжа.
Абрау-Дюрсо, Мысхако, Анапа
Создается ощущение, что Абрау-Дюрсо подходит для любого вида отдыха. В отличие от многих нудистских пляжей, пляж в Дюрсо находится в весьма уединенном и скрытом от посторонних глаз месте, возле «Лиманчика».
Чтобы добраться до него, нужно объехать озеро Абрау слева до кемпинга. От кемпинга уже идти налево в гору по грунтовой дороге, далее по ней же вниз до турбазы «Звездый», а там и до «Лиманчика» рукой подать. За ним находится скала, за которой и начинается пляж.
В Мысхако пляж расположен в районе горы Колдун — между поселком и Широкой Балкой. Пешком идти не больше 5 км. Берег каменистый, а в море много валунов.
В Анапе есть целых два нудистских пляжа, в станице Благовещенской и на Большом Утрише. Чтобы найти пляж в Благовещенской, надо от центрального пляжа повернуть налево и идти вдоль берега 15 минут, дальше глаза сами найдут ваше пристанище. В Большом Утрише нужно идти вдоль берега в сторону Новороссийска. Оба пляжа галечные.
Сочи, Туапсе, Джубга
Как правило, когда спрашиваешь у людей, где находятся нудистские пляжи, в первую очередь называют Сочи. И правда, в самом Сочи есть два пляжа для натуртуризма. Первый находится в 10 км от центра города в микрорайоне Малый Ахун Хостинского района, между впадающей в море рекой Агурой и Агурским виадуком.
Второй пляж расположился между поселками Лазаревское и Аше. Берег состоит из мелкой и средней гальки. Но у пляжа в Лазаревском есть один минус, он находится под горой, по которой часто проезжают пассажирские поезда и электрички, так что придется привыкнуть и не обращать внимания на любопытных, которые будут смотреть на вас из окна.
Адлерский нудистский пляж занимает часть городского пляжа возле устья реки Мзымты, примерно в 600 метрах от причала.
Не доезжая до Адлера, можно найти Мацестинский нудистский пляж. Он находится в поселке Красный Штурм за Мацестой. Пожалуй, это самый доступный натурпляж, потому что туда можно добраться на любой маршрутке, которая едет в сторону Адлера.
Рядом с Туапсе тоже есть нудистский пляж, и находится он, как и в Абрау, в очень уединенном месте, хоть и рядом с известнейшей природной достопримечательностью. Пляж расположился между скалой Киселева и мысом Кадош. В принципе, можно совместить приятное с полезным, сходить на скалу и сфотографироваться на фоне известной достопримечательности, а потом пройти несколько метров влево и отдохнуть, как душе угодно.
В Джубге нудистский пляж находится не в самом укромном месте, а у подножия горы Ежик. Если вы отправляетесь от центрального пляжа, нужно пройти всего лишь километр вправо — и вы на месте. Берег галечный, в воду не рекомендовано нырять с разбега, потому что там много камней и валунов.
На нудистском пляже можно освободиться от предрассудков и дать свободу телу, но не стоит забывать о важных правилах:
— Нет фото- и видеосъемке!
Мало кому будет приятно, когда их бесцеремонно фотографируют там, где они решили расслабиться и отдохнуть, даже если человек случайно попал в кадр.
— Нет неприличным взглядам на других отдыхающих!
Тоже объективное желание, чтобы ваше тело не разглядывали посторонние люди словно на свинг-тусовке.
— Нет мусору!
Это обязательное правило, пожалуй, на всех пляжах, а не только на нудистских.