В Геленджике на пляже «Сосновка» начался ремонт лестницы. Очевидцы выложили видео в сеть
На кадрах видно, что лестница все еще в плохом состоянии, но конструкцию начали восстанавливать
3 апреля в соцсетях появилось видео, как в Геленджике на пляже «Сосновка» стали ремонтировать лестницу.
21 января Роман Кокорин сообщил в «Заметках Южанина», что в «Сосновке» «размыло лестницу и смыло смотровую площадку»:
«Лестница ещё держится, но на добром слове. Боюсь, скоро она может обрушиться и спуститься на пляж станет невозможно или крайне затруднительно».
В сети появились фото веломаршрута из Кабардинки в Голубую бухту Геленджика:
Показываем, за какими пейзажами туристы приезжают на пляж:
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