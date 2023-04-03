В Геленджике на пляже «Сосновка» начался ремонт лестницы. Очевидцы выложили видео в сеть

На кадрах видно, что лестница все еще в плохом состоянии, но конструкцию начали восстанавливать

3 апреля в соцсетях появилось видео, как в Геленджике на пляже «Сосновка» стали ремонтировать лестницу.

21 января Роман Кокорин сообщил в «Заметках Южанина», что в «Сосновке» «размыло лестницу и смыло смотровую площадку»: «Лестница ещё держится, но на добром слове. Боюсь, скоро она может обрушиться и спуститься на пляж станет невозможно или крайне затруднительно».

В сети появились фото веломаршрута из Кабардинки в Голубую бухту Геленджика: Там очень красиво

Показываем, за какими пейзажами туристы приезжают на пляж:

Пляж «Сосновка» в Геленджике © Фото Марии Карагёзовой

Пляж «Сосновка» в Геленджике © Фото Марии Карагёзовой

Пляж «Сосновка» в Геленджике © Фото Марии Карагёзовой

Фото Марии Карагёзовой © Пляж «Сосновка» в Геленджике

Фото Марии Карагёзовой © Пляж «Сосновка» в Геленджике

Фото Марии Карагёзовой © Пляж «Сосновка» в Геленджике