В Геленджике на пляже «Сосновка» начался ремонт лестницы. Очевидцы выложили видео в сеть

Краснодарский край

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  • Пляж «Сосновка» в Геленджике © Фото Марии Карагёзовой
    Пляж «Сосновка» в Геленджике © Фото Марии Карагёзовой

На кадрах видно, что лестница все еще в плохом состоянии, но конструкцию начали восстанавливать

3 апреля в соцсетях появилось видео, как в Геленджике на пляже «Сосновка» стали ремонтировать лестницу.

21 января Роман Кокорин сообщил в «Заметках Южанина», что в «Сосновке» «размыло лестницу и смыло смотровую площадку»:

«Лестница ещё держится, но на добром слове. Боюсь, скоро она может обрушиться и спуститься на пляж станет невозможно или крайне затруднительно».

В сети появились фото веломаршрута из Кабардинки в Голубую бухту Геленджика:

Показываем, за какими пейзажами туристы приезжают на пляж:

  • Пляж «Сосновка» в Геленджике © Фото Марии Карагёзовой
    Пляж «Сосновка» в Геленджике © Фото Марии Карагёзовой
  • Пляж «Сосновка» в Геленджике © Фото Марии Карагёзовой
    Пляж «Сосновка» в Геленджике © Фото Марии Карагёзовой
  • Пляж «Сосновка» в Геленджике © Фото Марии Карагёзовой
    Пляж «Сосновка» в Геленджике © Фото Марии Карагёзовой
  • Фото Марии Карагёзовой © Пляж «Сосновка» в Геленджике
    Фото Марии Карагёзовой © Пляж «Сосновка» в Геленджике
  • Фото Марии Карагёзовой © Пляж «Сосновка» в Геленджике
    Фото Марии Карагёзовой © Пляж «Сосновка» в Геленджике
  • Фото Марии Карагёзовой © Пляж «Сосновка» в Геленджике
    Фото Марии Карагёзовой © Пляж «Сосновка» в Геленджике

Ранее Юга.ру рассказывали, что на Тонком мысе в Геленджике появится новый парк.

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В Геленджике на пляже «Сосновка» начался ремонт лестницы. Очевидцы выложили видео в сеть
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