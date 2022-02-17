Девять причин поехать в Сочи в межсезонье
Поездка в Сочи в межсезонье — шанс побывать в двух временах года одновременно. За один уик-энд можно прокатиться на лыжах или борде по заснеженным склонам, увидеть цветение магнолии, освоить морские сапы, пройтись по самому длинному подвесному мосту в России — и это еще не все.
Чтобы все успеть и провести выходные безопасно и с выгодой, жить будем в отелях сети Sirius Hotels. Отсюда легко добраться в любую точку Сочи — и на побережье, и на горнолыжные курорты.
Итак, вот что можно успеть за выходные в зимне-весеннем Сочи.
1. Море и Имеретинская набережная с беговыми и велодорожками
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Море в несезон и отсутствие толп туристов — это красиво и, что немаловажно, очень антиковидно. Протяженность береговой линии в Имеретинской бухте — 7 км. Гулять пешком и размеренно дышать морским воздухом или взять напрокат велосипед, самокат или электрокар — решать вам.
Самых активных порадует новый спортивный парк на набережной Сириуса (напротив малой ледовой арены «Шайба»). Здесь семь площадок для игровых видов спорта, уличные тренажеры, зоны для йоги и танцев и фитнес-центр с открытым бассейном.
2. Сапсерфинг
Место действия — пляжи Сириуса. Конечно, кататься вы будете под наблюдением профессиональных инструкторов: они научат безопасно держаться на доске, выдадут спасательный жилет и присмотрят за вами. Все необходимое снаряжение — доску, гидрокостюм, рашгард — можно арендовать на месте.
3. Олимпийский парк
Посмотрите ледовый дворец «Айсберг», стадион «Фишт», где проходили церемонии открытия и закрытия Олимпиады, самый большой за историю всемирных игр факел олимпийского огня и поющий фонтан. Бонус тот же, что и в пункте 1, — все это без толп отдыхающих.
Еще здесь открылся второй по размерам в Европе планетарий «Сириус» с высококлассным оснащением, научно-популярными фильмами и выставкой космической техники.
4. Автодром «Формулы-1»
Поклонники «королевских гонок» в восторге от местных музеев. В музее «Сочи Автодром» вы узнаете, как устроен быт гонщика на трассе, как команда проводит пит-стоп за пару секунд, побываете в комнате гоночного контроля и посетите подиум победителей Гран-при России.
В автомузее Ника Панули можно посмотреть на 50 редких авто — болид Jaguar R5B 2004 года, Delorean из фильма «Назад в будущее» и другие. А экстремалы могут прокатиться по трассе «Формулы-1» за рулем спорткара или на гоночном такси с инструктором.
5. «Сочи Парк»
Первый тематический парк страны и один из наиболее мощных магнитов, притягивающих в Сочи туристов со всего мира. На площади 25 га здесь расположены десятки аттракционов для всей семьи. С 10 января по 18 марта парк работает в двух режимах: прогулочные дни (доступны развлечения для самых маленьких и тематические площадки) и полные дни (для катания на аттракционах). Как вы уже поняли, весной все это — без диких очередей.
6. Природные парки
В старейшем парке Черноморского побережья «Южные культуры» представлены 638 видов растений со всего мира, но главная весенняя «жемчужина» — цветущая у пруда магнолия Суланжа. А если в парк вы попадете только после заката, увидите, как вековые деревья «оживают» в световой инсталляции.
В Орнитологическом парке живут 32 краснокнижных вида птиц. Можно увидеть редкие деревья: канарский финик, гибридный олеандр, скальный можжевельник, японскую бирючину. На полянке в центре парка живут кролики, в вольерах — утки-мандаринки, цесарки и попугайчики, а на пруду — лебеди, гуси и утки.
Умный туризм в Сириусе:
Одно из самых интересных мест в Сочи, куда можно прийти много раз, и все равно всего не увидишь. На экскурсиях в парке вы посмотрите экспозицию космической техники — знаменитый «Буран», научные лаборатории, интерактивную зону «Умный город». На мастер-классах соберете робот-вездеход, освоите 3D-принтер, создадите флорариум и научитесь тысяче других вещей.
8. Skypark Сочи
В головокружительном парке приключений можно пройтись по самому длинному пешеходному подвесному мосту в России, прыгнуть с самой высокой банджи-площадки в стране, прокатиться на самых высоких качелях в мире или промчаться над Ахштырским ущельем на суперскоростном троллее. А еще здесь есть скалодром, веревочный парк, кафе и ресторан с панорамным видом. Билеты на аттракционы покупайте в отелях Sirius Hotels.
9. «Роза Хутор»
105 км горнолыжных трасс любых уровней сложности, 32 подъемника, два сноупарка (Роза 1550 метров и единственный в России Stash-парк для отработки трюков и прыжков на естественном ландшафте). Еще здесь можно прокатиться на родельбане, высокогорных качелях, пообщаться с животными в «Хаски Хуторе» и на Оленьей ферме.
Для лыжников и сноубордистов в отелях Sirius Hotels рай: для гостей организован бесплатный трансфер (от отелей до канатки — всего 40 минут), а купить ски-пассы можно прямо в отелях без очередей и переплат.
Лайфхак. Где лучше остановиться?
Делимся секретом, как любителям горнолыжки значительно сэкономить на проживании. Для гостей отелей сети Sirius Hotels действует спецпредложение «Живи на море — катай в горах»: скидка 30% на номера и бесплатный трансфер на «Роза Хутор».
По промокоду «КАТАЙ» гостям доступны:
- скидка 30% на проживание в отелях Omega, Delta и Gamma Sirius;
- завтрак в формате «шведский стол»;
- бесплатный трансфер на «Роза Хутор» (при покупке ски-пасса в отеле);
- лыжная комната для сушки и хранения горнолыжной одежды и снаряжения (в отелях Omega и Delta);
- бесплатное размещение детей дети до пяти лет.
Внимание! Спецпредложение действительно только при бронировании на официальном сайте отелей. А еще при оплате картой вам вернется приятный бонус: по карте «Мир» вы получите кешбэк 20% (до 02.04.2022), «Тинькофф» — 10% (до 31.12.2022).
Итого общая выгода может составить 60% — отличный повод приехать в Сочи!
Осталось только выбрать подходящий отель:
- Omega Sirius. Отель для семейного отдыха и деловых поездок в самом сердце Олимпийского парка. В каждом номере есть балкон с видом на Черное море, олимпийские объекты и горы Кавказа. Работают ресторан, лобби-бар, детская комната, тренажерный зал 24/7 и парковка. Возможно проживание с животными весом до 15 кг.
- Delta Sirius. Находится рядом с трассой «Формулы-1» и Олимпийским парком. Из панорамных окон номеров видны Кавказские горы, Олимпийский парк или трасса «Формулы-1». Здесь есть ресторан, лобби-бар, детская комната, конференц-залы, бизнес-корнер. Трехразовое питание по системе «шведский стол».
- Gamma Sirius. Семейный отель непосредственно на побережье. Из каждого номера открываются виды на Черное море или Орнитологический парк и горы. Здесь работают ресторан, фирменный магазин, детская площадка и велопрокат.
- Sigma Sirius. Отель с закрытой охраняемой территорией, детской площадкой и собственным пляжем. Здесь абсолютно безопасно для детей. Возможно проживание с животными весом до 7 кг.