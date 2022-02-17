Девять причин поехать в Сочи в межсезонье

Поездка в Сочи в межсезонье — шанс побывать в двух временах года одновременно. За один уик-энд можно прокатиться на лыжах или борде по заснеженным склонам, увидеть цветение магнолии, освоить морские сапы, пройтись по самому длинному подвесному мосту в России — и это еще не все. Чтобы все успеть и провести выходные безопасно и с выгодой, жить будем в отелях сети Sirius Hotels. Отсюда легко добраться в любую точку Сочи — и на побережье, и на горнолыжные курорты. Итак, вот что можно успеть за выходные в зимне-весеннем Сочи.

1. Море и Имеретинская набережная с беговыми и велодорожками

Море в несезон и отсутствие толп туристов — это красиво и, что немаловажно, очень антиковидно. Протяженность береговой линии в Имеретинской бухте — 7 км. Гулять пешком и размеренно дышать морским воздухом или взять напрокат велосипед, самокат или электрокар — решать вам. Самых активных порадует новый спортивный парк на набережной Сириуса (напротив малой ледовой арены «Шайба»). Здесь семь площадок для игровых видов спорта, уличные тренажеры, зоны для йоги и танцев и фитнес-центр с открытым бассейном.

© Фотография предоставлена пресс-службой сети Sirius Hotel

2. Сапсерфинг Место действия — пляжи Сириуса. Конечно, кататься вы будете под наблюдением профессиональных инструкторов: они научат безопасно держаться на доске, выдадут спасательный жилет и присмотрят за вами. Все необходимое снаряжение — доску, гидрокостюм, рашгард — можно арендовать на месте.

© Фотография Алёны Енченко, предоставлена пресс-службой сети Sirius Hotel

3. Олимпийский парк Посмотрите ледовый дворец «Айсберг», стадион «Фишт», где проходили церемонии открытия и закрытия Олимпиады, самый большой за историю всемирных игр факел олимпийского огня и поющий фонтан. Бонус тот же, что и в пункте 1, — все это без толп отдыхающих. Еще здесь открылся второй по размерам в Европе планетарий «Сириус» с высококлассным оснащением, научно-популярными фильмами и выставкой космической техники.

© Фотография предоставлена пресс-службой сети Sirius Hotel

4. Автодром «Формулы-1» Поклонники «королевских гонок» в восторге от местных музеев. В музее «Сочи Автодром» вы узнаете, как устроен быт гонщика на трассе, как команда проводит пит-стоп за пару секунд, побываете в комнате гоночного контроля и посетите подиум победителей Гран-при России. В автомузее Ника Панули можно посмотреть на 50 редких авто — болид Jaguar R5B 2004 года, Delorean из фильма «Назад в будущее» и другие. А экстремалы могут прокатиться по трассе «Формулы-1» за рулем спорткара или на гоночном такси с инструктором.

© Фотография Алёны Енченко, предоставлена пресс-службой сети Sirius Hotel

5. «Сочи Парк» Первый тематический парк страны и один из наиболее мощных магнитов, притягивающих в Сочи туристов со всего мира. На площади 25 га здесь расположены десятки аттракционов для всей семьи. С 10 января по 18 марта парк работает в двух режимах: прогулочные дни (доступны развлечения для самых маленьких и тематические площадки) и полные дни (для катания на аттракционах). Как вы уже поняли, весной все это — без диких очередей.

© Фотография Алёны Енченко, предоставлена пресс-службой сети Sirius Hotel

6. Природные парки В старейшем парке Черноморского побережья «Южные культуры» представлены 638 видов растений со всего мира, но главная весенняя «жемчужина» — цветущая у пруда магнолия Суланжа. А если в парк вы попадете только после заката, увидите, как вековые деревья «оживают» в световой инсталляции. В Орнитологическом парке живут 32 краснокнижных вида птиц. Можно увидеть редкие деревья: канарский финик, гибридный олеандр, скальный можжевельник, японскую бирючину. На полянке в центре парка живут кролики, в вольерах — утки-мандаринки, цесарки и попугайчики, а на пруду — лебеди, гуси и утки.

© Фотография Алёны Енченко, предоставлена пресс-службой сети Sirius Hotel

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Одно из самых интересных мест в Сочи, куда можно прийти много раз, и все равно всего не увидишь. На экскурсиях в парке вы посмотрите экспозицию космической техники — знаменитый «Буран», научные лаборатории, интерактивную зону «Умный город». На мастер-классах соберете робот-вездеход, освоите 3D-принтер, создадите флорариум и научитесь тысяче других вещей.

© Фотография предоставлена пресс-службой сети Sirius Hotel

8. Skypark Сочи В головокружительном парке приключений можно пройтись по самому длинному пешеходному подвесному мосту в России, прыгнуть с самой высокой банджи-площадки в стране, прокатиться на самых высоких качелях в мире или промчаться над Ахштырским ущельем на суперскоростном троллее. А еще здесь есть скалодром, веревочный парк, кафе и ресторан с панорамным видом. Билеты на аттракционы покупайте в отелях Sirius Hotels.

© Фотография Алёны Енченко, предоставлена пресс-службой сети Sirius Hotel

9. «Роза Хутор» 105 км горнолыжных трасс любых уровней сложности, 32 подъемника, два сноупарка (Роза 1550 метров и единственный в России Stash-парк для отработки трюков и прыжков на естественном ландшафте). Еще здесь можно прокатиться на родельбане, высокогорных качелях, пообщаться с животными в «Хаски Хуторе» и на Оленьей ферме. Для лыжников и сноубордистов в отелях Sirius Hotels рай: для гостей организован бесплатный трансфер (от отелей до канатки — всего 40 минут), а купить ски-пассы можно прямо в отелях без очередей и переплат.

© Фотография Алёны Енченко, предоставлена пресс-службой сети Sirius Hotel

Лайфхак. Где лучше остановиться?

Делимся секретом, как любителям горнолыжки значительно сэкономить на проживании. Для гостей отелей сети Sirius Hotels действует спецпредложение «Живи на море — катай в горах»: скидка 30% на номера и бесплатный трансфер на «Роза Хутор».

По промокоду «КАТАЙ» гостям доступны: скидка 30% на проживание в отелях Omega, Delta и Gamma Sirius;

завтрак в формате «шведский стол»;

бесплатный трансфер на «Роза Хутор» (при покупке ски-пасса в отеле);

лыжная комната для сушки и хранения горнолыжной одежды и снаряжения (в отелях Omega и Delta);

бесплатное размещение детей дети до пяти лет.

Внимание! Спецпредложение действительно только при бронировании на официальном сайте отелей. А еще при оплате картой вам вернется приятный бонус: по карте «Мир» вы получите кешбэк 20% (до 02.04.2022), «Тинькофф» — 10% (до 31.12.2022). Итого общая выгода может составить 60% — отличный повод приехать в Сочи!

Delta Sirius © Фотография Алёны Енченко, предоставлена пресс-службой сети Sirius Hotel

Omega Sirius © Фотография Алёны Енченко, предоставлена пресс-службой сети Sirius Hotel

Gamma Sirius © Фотография Алёны Енченко, предоставлена пресс-службой сети Sirius Hotel

Sigma Sirius © Фотография Алёны Енченко, предоставлена пресс-службой сети Sirius Hotel

Осталось только выбрать подходящий отель: