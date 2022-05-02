Барабулька кимчи или конфета из моллюсков? Что съесть на гастрономическом фестивале в Геленджике в мае
С 29 апреля по 19 мая в Геленджике впервые проходит Gelendzhik Gastro Festival. 12 ресторанов и кафе представили специальные сеты, блюда в которых приготовлены из локальных продуктов по сезону.
Юга.ру стали информационным партнером фестиваля, чтобы рассказать, чем угощают жителей и гостей города и как создавали специальные меню.
В каждый сет вошли три блюда — закуска, горячее и десерт. Некоторые рестораны-участники представили один сет, другие сразу два. Все блюда в них соответствуют общей идее заведения и в то же время в рамках фестиваля их объединяет стремление преподнести лучшие вкусы местных сезонных продуктов.
Сеты будут доступны в двух вариантах — за 790 или за 1290 рублей. Поклонники винной культуры смогут в качестве сопровождения заказать фестивальный винный сет, в котором будет представлено три вина Château de Talu: 662 руб. за три бокала.
В фестивале участвуют ресторан винодельни Château de Talu, Rony Oyster, «Джимми Чу», «Причал 93», «Мясо и вино», «Лагуна», «Зож и Провокация», Portofino, La Bottega, «Маринад» и «Мистраль» («Метрополь Гранд Отель Геленджик»).
Ирина Непомнящих
Шеф-повар кафе «Зож и Провокация», нутрициолог Ирина Непомнящих рассказала о том, как сочетает вкус и пользу в своих меню.
— Через эти блюда я передаю философию нашего кафе, где уникально сочетаются блюда для здорового питания и блюда для удовольствия. При этом мы делаем акцент на качестве продуктов, их сбалансированности и превосходном вкусе. Блюда созданы так, чтобы они оставляли легкость, тонкий вкус свежести и особенные воспоминания о пребывании в нашем пространстве.
В детстве Ирина мечтала стать пластическим хирургом, «чтобы делать людей красивыми». Позже она пришла к этой цели совсем другим путем — научившись готовить вкусную еду, которая помогает стать здоровее.
Шеф-повар ресторана Château de Talu Сергей Куприянов подготовил два сета. В одном из них есть конфета-пате из моллюсков в сусальном золоте. Эффектная французская закуска подается в солодовой корзинке — это паштет из гребешков, креветок, черноморских устриц и мидий.
На создание фестивального меню шеф-повара вдохновила любовь к Краснодарскому краю и кухне Черного моря. Главная концепция ресторана — традиции высокой французской кухни на основе локальных продуктов. Сергей Куприянов родом из семьи поваров, его бабушка была начальником столовой в Томске, а мама возглавляла систему общепита в Домодедово, поэтому большую часть детства Сергей провел на кухне или рядом с ней. Теперь он создает свои рецепты и объединяет в них российскую и французскую кухню.
Партнер Gelendzhik Gastro Festival, сеть супермаркетов «Табрис», тоже подготовил фестивальное меню. Это особые блюда собственной кулинарии, которые можно сервировать дома или устроить пикник на морском берегу. В отделе кулинарии они отмечены специальными ценниками. Напомним, «Табрис» в Геленджике открылся в апреле 2020 года.