Барабулька кимчи или конфета из моллюсков? Что съесть на гастрономическом фестивале в Геленджике в мае

С 29 апреля по 19 мая в Геленджике впервые проходит Gelendzhik Gastro Festival. 12 ресторанов и кафе представили специальные сеты, блюда в которых приготовлены из локальных продуктов по сезону. Юга.ру стали информационным партнером фестиваля, чтобы рассказать, чем угощают жителей и гостей города и как создавали специальные меню. В каждый сет вошли три блюда — закуска, горячее и десерт. Некоторые рестораны-участники представили один сет, другие сразу два. Все блюда в них соответствуют общей идее заведения и в то же время в рамках фестиваля их объединяет стремление преподнести лучшие вкусы местных сезонных продуктов.

Сет ресторана «Маринад» © Фото Дмитрия Чванова

Сеты будут доступны в двух вариантах — за 790 или за 1290 рублей. Поклонники винной культуры смогут в качестве сопровождения заказать фестивальный винный сет, в котором будет представлено три вина Château de Talu: 662 руб. за три бокала. В фестивале участвуют ресторан винодельни Château de Talu, Rony Oyster, «Джимми Чу», «Причал 93», «Мясо и вино», «Лагуна», «Зож и Провокация», Portofino, La Bottega, «Маринад» и «Мистраль» («Метрополь Гранд Отель Геленджик»).

Сет ресторана «Мистраль» © Фото Дмитрия Чванова

Ирина Непомнящих

Шеф-повар кафе «Зож и Провокация», нутрициолог Ирина Непомнящих рассказала о том, как сочетает вкус и пользу в своих меню. — Через эти блюда я передаю философию нашего кафе, где уникально сочетаются блюда для здорового питания и блюда для удовольствия. При этом мы делаем акцент на качестве продуктов, их сбалансированности и превосходном вкусе. Блюда созданы так, чтобы они оставляли легкость, тонкий вкус свежести и особенные воспоминания о пребывании в нашем пространстве. В детстве Ирина мечтала стать пластическим хирургом, «чтобы делать людей красивыми». Позже она пришла к этой цели совсем другим путем — научившись готовить вкусную еду, которая помогает стать здоровее.

© Сет кафе «Зож и Провокация», фото Дмитрия Чванова

Шеф-повар ресторана Château de Talu Сергей Куприянов подготовил два сета. В одном из них есть конфета-пате из моллюсков в сусальном золоте. Эффектная французская закуска подается в солодовой корзинке — это паштет из гребешков, креветок, черноморских устриц и мидий. На создание фестивального меню шеф-повара вдохновила любовь к Краснодарскому краю и кухне Черного моря. Главная концепция ресторана — традиции высокой французской кухни на основе локальных продуктов. Сергей Куприянов родом из семьи поваров, его бабушка была начальником столовой в Томске, а мама возглавляла систему общепита в Домодедово, поэтому большую часть детства Сергей провел на кухне или рядом с ней. Теперь он создает свои рецепты и объединяет в них российскую и французскую кухню.

Сет ресторана Château de Talu © Фото Дмитрия Чванова

Сет ресторана Château de Talu © Фото Дмитрия Чванова