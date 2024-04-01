Апрель в Краснодарском крае будет аномально теплым

Краснодарский край

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  • Трамвай №5 на улице Ставропольской © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Трамвай №5 на улице Ставропольской © Фото Марины Солошко, Юга.ру

По прогнозам Гидрометцентра РФ в Краснодарском крае будет очень жаркий апрель и прохладный сентябрь

Гидрометцентр России опубликовал свой традиционный прогноз на вегетационный период — с апреля по сентябрь включительно.

Краснодарскому краю в этом прогнозе уготованы некоторые необычные события.

Так, апрель ожидается аномально теплым, а август — засушливым, при этом пик по недобору ежегодной нормы осадков будет приходиться непосредственно на Краснодар.

Ситуация резко поменяется в сентябре: Краснодарский край ждет повышенная норма осадков и температура гораздо ниже обычного.

При этом синоптики подчеркивают, что долговременные прогнозы считаются «вероятностными» и редко сбываются с вероятностью более 70%. Точную информацию Гидрометцентр рекомендует получать из краткосрочных прогнозов.

На минувшей неделе Юга писали о том, как стать участником фестиваля «Российская студенческая весна», и о том, что в Краснодаре может появиться филиал Третьяковской галереи.

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