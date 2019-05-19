В перерыве между матчами Кубка дружбы проходили финальные поединки «Биг Баскета», команды за минуту пытались забить в корзину как можно больше больших надувных мячей.

Затем стартовал традиционный турнир на Кубок дружбы, в котором игроки «Локо» вышли на паркет вместе со своими поклонниками. Всего было четыре команды, в каждой — по три баскетболиста и болельщики. В итоге обладателями Кубка стали «Белые ходоки», в составе которых выступили капитан «железнодорожников» Виталий Фридзон, генеральный менеджер «Локомотива-Кубани» Алексей Саврасенко и защитник команды Джером Рэндл.

Вечер прошел в краснодарском «Баскет-холле» и начался с детского матча, на котором выступили участники социального проекта One Team, игроки «Локо-ДЮБЛ» и юные поклонники красно-зеленых.

После спортивной части началось общение со зрителями и прошла череда награждений. Дорелл Райт получил приз от Единой лиги ВТБ как лучший шестой игрок сезона. Дмитрий Кулагин второй год подряд победил в фан-опросе на лучшего игрока «Локомотива». Мустафе Фаллю вручили его портрет, нарисованный болельщицей, Дмитрий Хвостов получил мягкое красное сердце, сшитое вручную участниками акции #всемсердцемзахвостова, а Виталию Фрдзону фанаты передали торт для всей команды.

На конференции болельщики узнали, что в детстве Дорелл Райт занимался бейсболом, Дмитрий Хвостов (который обычно не дает интервью) подумывает дать большое интервью в честь своего 30-летия, Виталий Фридзон любит попсу и музыку 90-х, а его любимая радиостанция — «Радио дача», Джамел Маклин играет в FIFA, увлекается бейсболом и иногда читает рэп, Дмитрий Кулагин за всю карьеру сменил около четырех игровых номеров, а в этом сезоне стал регулярно стричься, потому что слушается маму. Кроме того, выяснилось, что Драган Апич и Матеуш Понитка хорошо понимают русский язык и неплохо говорят на нем.

После этого всех участников закрытия сезона запечатлели на общей фотографии. Вечер завершился автограф-сессией.

Партнером мероприятия выступила компания «РИТ-Газ».