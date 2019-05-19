Как «Локомотив-Кубань» закрыл сезон и встретился с болельщиками. Фото и видео из Instagram
Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 18 мая устроил встречу команды с болельщиками в честь закрытия сезона.
Вечер прошел в краснодарском «Баскет-холле» и начался с детского матча, на котором выступили участники социального проекта One Team, игроки «Локо-ДЮБЛ» и юные поклонники красно-зеленых.
Затем стартовал традиционный турнир на Кубок дружбы, в котором игроки «Локо» вышли на паркет вместе со своими поклонниками. Всего было четыре команды, в каждой — по три баскетболиста и болельщики. В итоге обладателями Кубка стали «Белые ходоки», в составе которых выступили капитан «железнодорожников» Виталий Фридзон, генеральный менеджер «Локомотива-Кубани» Алексей Саврасенко и защитник команды Джером Рэндл.
В перерыве между матчами Кубка дружбы проходили финальные поединки «Биг Баскета», команды за минуту пытались забить в корзину как можно больше больших надувных мячей.
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После спортивной части началось общение со зрителями и прошла череда награждений. Дорелл Райт получил приз от Единой лиги ВТБ как лучший шестой игрок сезона. Дмитрий Кулагин второй год подряд победил в фан-опросе на лучшего игрока «Локомотива». Мустафе Фаллю вручили его портрет, нарисованный болельщицей, Дмитрий Хвостов получил мягкое красное сердце, сшитое вручную участниками акции #всемсердцемзахвостова, а Виталию Фрдзону фанаты передали торт для всей команды.
На конференции болельщики узнали, что в детстве Дорелл Райт занимался бейсболом, Дмитрий Хвостов (который обычно не дает интервью) подумывает дать большое интервью в честь своего 30-летия, Виталий Фридзон любит попсу и музыку 90-х, а его любимая радиостанция — «Радио дача», Джамел Маклин играет в FIFA, увлекается бейсболом и иногда читает рэп, Дмитрий Кулагин за всю карьеру сменил около четырех игровых номеров, а в этом сезоне стал регулярно стричься, потому что слушается маму. Кроме того, выяснилось, что Драган Апич и Матеуш Понитка хорошо понимают русский язык и неплохо говорят на нем.
После этого всех участников закрытия сезона запечатлели на общей фотографии. Вечер завершился автограф-сессией.
Партнером мероприятия выступила компания «РИТ-Газ».
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Сезон окончен! ❤️������ Традиционная встреча болельщиков с игроками ПБК «Локомотив-Кубань». Автографы всех игроков команды собраны на шарфике, с которым мы посещали все домашние игры ЛОКО! ���� Состоялся матч на «Кубок Дружбы» между командами в состав которых входили игроки «ЛОКО» и болельщики. И конечно же общее фото с командой������ #lokobasket #lokofamily
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Сегодня в @basket_hall Лешка с @vovaivlev обсуждали прошедший сезон �� Спасибо @lokobasket за отличный сезон, будем с нетерпением ждать нового �� #lokobasket #lokomotivkuban #lokonation #lokofamily #loko #basketholl #basketball #baskethollkrasnodar #локобаскет #локомотивкубань #локосемья #локонация #локо #баскетхоллкраснодар #баскетбол #баскетхолл #синяяптица #синяяптицакраснодар #благотворительность #волонтеры #благотворительностькраснодар
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Люблю закрытие сезона, когда все уже такие родные, когда у болельщиков есть возможность сыграть с игроками на одной площадке и пообщаться в неформальной обстановке. Когда происходят чудеса)✨✨✨ Для меня сегодня случилось именно чудо. История из тех, что рассказывают внукам. Но так как у меня пока даже детей нет, будет слушать Мыша ��. Стоим мы с Дашей @_bonduel_ уже в конце автограф-сессии, и тут меня кто-то одергивает и спрашивает, тыча в экран телефона - "это твой профиль?". Я смотрю на экран - "мой", потом смотрю на спросившего и вижу любимого игрока @vovaivlev , который говорит, что теперь я счастливый обладатель его игровой джерси. Если описать по 10-балльной шкале уровень моего счастья, это примерно �� баллов. Похожее ощущение было, когда мне подарили первую Барби, и это было не во сне) Люблю Вас, @lokobasket До скорых встреч) P.s.: Спасиииииибо! #lokobasket #lokofamily #lokonation #basketball #ЛокомотивКубань #lokomotivkuban #season18_19
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Вот и пролетел мой первый сезон 2018/19 в составе #lokobasket ❤️�� Подводя итоги, могу сказать, что буду безумно скучать по играм, команде и атмосфере баскетбола, с которыми прощаюсь до нового сезона, приветствуя летний штиль �� �� #lokobasket #basketball #lovelyjob #lokofamily #summer #job #lokomotivkuban #локо #krasnodar #kuban #inspiration #life #baskethall
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Ну вот и закончился очередной сезон 2018-2019. Для меня это уже третий сезон с #локомотивкубань. Были удачи и не очень игры, но Локомотив-Кубань остаётся самым-самым ❤️��. Кирилл, кстати, на Кубке дружбы играл под #31, даже я умудрилась за мячик подержаться ��. Было очень весело, спасибо организаторам, команде за такой праздник. До встречи в новом сезоне #ЛокомотивКубань #всемсердцемзахвостова #lokobasket #lokofamily
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Ещё бы чуть -чуть и Зубастик @loko_zubastik мне сделал предложение ����������❤��❤��❤��❤��❤ #lokomotiv #lokomotivkuban #LOKOVSNN #lokofamily #lokobasket #краснодар #живубезограничений #зубастик #янадворникова #нетпреград #оранжфитнесскраснодар #оранжфитнесснастахановской #предложение
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It was a difficult season for me. I and sport are something new and completely opposite, but here I found inspiration and a part of myself. My love for clothes and professionalism found inspiration ����♀️ in Dorell Wright @dwrightuno ��⛹��♂️ An incredibly professional and talented sportsman , an amazing and awesome person, he has a lot of �� in basketball and in Russia he showed his professionalism became the Sixth Player of the VTB League @vtbleague . He had every 3-pointer game by game . I managed to create a small capsule collection of hoodies for him " Inspired by ..." in PBC “Lokomotiv Kuban” ❤️�� @lokobasket ____________________ #you #deserved #�� #congrats #a #lot #lokofamily #basketball #lokobasket #unfinished #dwrightway
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