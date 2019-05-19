Как «Локомотив-Кубань» закрыл сезон и встретился с болельщиками. Фото и видео из Instagram

Краснодарский край

Распечатать

Читайте также:

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 18 мая устроил встречу команды с болельщиками в честь закрытия сезона.

Вечер прошел в краснодарском «Баскет-холле» и начался с детского матча, на котором выступили участники социального проекта One Team, игроки «Локо-ДЮБЛ» и юные поклонники красно-зеленых.

Затем стартовал традиционный турнир на Кубок дружбы, в котором игроки «Локо» вышли на паркет вместе со своими поклонниками. Всего было четыре команды, в каждой — по три баскетболиста и болельщики. В итоге обладателями Кубка стали «Белые ходоки», в составе которых выступили капитан «железнодорожников» Виталий Фридзон, генеральный менеджер «Локомотива-Кубани» Алексей Саврасенко и защитник команды Джером Рэндл.

В перерыве между матчами Кубка дружбы проходили финальные поединки «Биг Баскета», команды за минуту пытались забить в корзину как можно больше больших надувных мячей.

Читайте также:

После спортивной части началось общение со зрителями и прошла череда награждений. Дорелл Райт получил приз от Единой лиги ВТБ как лучший шестой игрок сезона. Дмитрий Кулагин второй год подряд победил в фан-опросе на лучшего игрока «Локомотива». Мустафе Фаллю вручили его портрет, нарисованный болельщицей, Дмитрий Хвостов получил мягкое красное сердце, сшитое вручную участниками акции #всемсердцемзахвостова, а Виталию Фрдзону фанаты передали торт для всей команды.

На конференции болельщики узнали, что в детстве Дорелл Райт занимался бейсболом, Дмитрий Хвостов (который обычно не дает интервью) подумывает дать большое интервью в честь своего 30-летия, Виталий Фридзон любит попсу и музыку 90-х, а его любимая радиостанция — «Радио дача», Джамел Маклин играет в FIFA, увлекается бейсболом и иногда читает рэп, Дмитрий Кулагин за всю карьеру сменил около четырех игровых номеров, а в этом сезоне стал регулярно стричься, потому что слушается маму. Кроме того, выяснилось, что Драган Апич и Матеуш Понитка хорошо понимают русский язык и неплохо говорят на нем.

После этого всех участников закрытия сезона запечатлели на общей фотографии. Вечер завершился автограф-сессией.

Партнером мероприятия выступила компания «РИТ-Газ».

View this post on Instagram

Сегодня в @basket_hall Лешка с @vovaivlev обсуждали прошедший сезон �� Спасибо @lokobasket за отличный сезон, будем с нетерпением ждать нового �� #lokobasket #lokomotivkuban #lokonation #lokofamily #loko #basketholl #basketball #baskethollkrasnodar #локобаскет #локомотивкубань #локосемья #локонация #локо #баскетхоллкраснодар #баскетбол #баскетхолл #синяяптица #синяяптицакраснодар #благотворительность #волонтеры #благотворительностькраснодар

A post shared by Камилла Голинко (Акимова) (@kamilla140784) on

View this post on Instagram

��������❤️

A post shared by In Food We Trust �� (@anna.adamson) on

View this post on Instagram

Люблю закрытие сезона, когда все уже такие родные, когда у болельщиков есть возможность сыграть с игроками на одной площадке и пообщаться в неформальной обстановке. Когда происходят чудеса)✨✨✨ Для меня сегодня случилось именно чудо. История из тех, что рассказывают внукам. Но так как у меня пока даже детей нет, будет слушать Мыша ��. Стоим мы с Дашей @_bonduel_ уже в конце автограф-сессии, и тут меня кто-то одергивает и спрашивает, тыча в экран телефона - "это твой профиль?". Я смотрю на экран - "мой", потом смотрю на спросившего и вижу любимого игрока @vovaivlev , который говорит, что теперь я счастливый обладатель его игровой джерси. Если описать по 10-балльной шкале уровень моего счастья, это примерно �� баллов. Похожее ощущение было, когда мне подарили первую Барби, и это было не во сне) Люблю Вас, @lokobasket До скорых встреч) P.s.: Спасиииииибо! #lokobasket #lokofamily #lokonation #basketball #ЛокомотивКубань #lokomotivkuban #season18_19

A post shared by ��Sweetlana�� (@feikas) on

View this post on Instagram

Конец сезона�� #lokobasket

A post shared by Артём Черкасский (@artemcherkasskiy19) on

View this post on Instagram

КУБОК ДРУЖБЫ

A post shared by Сергей Безбидо (@sergey_bezbido) on

View this post on Instagram

Thanks @a_ustinova55 for the gift ������

A post shared by Moustapha Fall (@moustaphafall10) on

View this post on Instagram

Ну вот и закончился очередной сезон 2018-2019. Для меня это уже третий сезон с #локомотивкубань. Были удачи и не очень игры, но Локомотив-Кубань остаётся самым-самым ❤️��. Кирилл, кстати, на Кубке дружбы играл под #31, даже я умудрилась за мячик подержаться ��. Было очень весело, спасибо организаторам, команде за такой праздник. До встречи в новом сезоне #ЛокомотивКубань #всемсердцемзахвостова #lokobasket #lokofamily

A post shared by Яна Никогосян (@jana_nikogosjan) on

View this post on Instagram

It was a difficult season for me. I and sport are something new and completely opposite, but here I found inspiration and a part of myself. My love for clothes and professionalism found inspiration ����‍♀️ in Dorell Wright @dwrightuno ��⛹��‍♂️ An incredibly professional and talented sportsman , an amazing and awesome person, he has a lot of �� in basketball and in Russia he showed his professionalism became the Sixth Player of the VTB League @vtbleague . He had every 3-pointer game by game . I managed to create a small capsule collection of hoodies for him " Inspired by ..." in PBC “Lokomotiv Kuban” ❤️�� @lokobasket ____________________ #you #deserved #�� #congrats #a #lot #lokofamily #basketball #lokobasket #unfinished #dwrightway

A post shared by Katrin�� (@katrin_budycheva) on

Баскетбол Болельщики Краснодар ПБК «Локомотив-Кубань»

Новости

«Урожай» не прошел в ФНЛ, уступив лидерство «Чайке»
Предполагаемая дочь Путина стала кандидатом физико-математических наук
В Краснодаре и крае объявили штормовое и экстренное предупреждение по непогоде
Замглавы минсельхоза Кубани арестовали по делу о взятке
В Краснодаре троллейбусы № 9 и 13 заменят на автобусы, а автобусы № 14 — на троллейбусы
В Сочи отряд ОМОНа задержал мужчину, заказавшего убийство любовника бывшей жены

Лента новостей

Статьи Партнерский

Экономия денег и времени

Как работает сервис доставки продуктов Instamart

Статьи

Что происходит с троллейбусами на Красной и при чем тут Галицкий

Подробно о троллейбусах, автобусах и электробусах, а также версии мэрии и общественников

Статьи

Велопарад, бесплатный фитнес, рисование на воде

Чем заняться в выходные 25-26 мая

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале