Специально для Юга.ру спортивный обозреватель Алексей Андронов рассказывает о гостевой победе «Краснодара» над «Арсеналом» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги, гарантировавшей «быкам» участие в главном клубном турнире Европы.

Алексей Андронов

— Пока что — в квалификации. Но это все равно огромный успех, с которым я с радостью поздравляю Сергея Галицкого, Мурада Мусаева, всех игроков, тренеров и работников клуба. Это случилось позавчера. А в спорте, как мы знаем, даже слова «вчера» не существует. Есть только настоящее и будущее время. Теперь для «Краснодара» начинается новая жизнь. Новые трансферные хлопоты. Мурад Мусаев уже обозначил — помимо линии обороны, «Краснодару» нужно еще 4 новичка. Это даже несколько амбициознее, чем я ожидал. Но посмотрим, какова будет реальность.

Лига чемпионов — не просто новое приключение для молодого клуба. Это еще и новая ответственность. И не только перед своими болельщиками, которые наверняка до отказа заполнят стадион на этих матчах. Без «Краснодара» теперь уже не представить тот самый пресловутый коэффициент УЕФА, по которому рассчитывается количество участников еврокубков от России. Сколько бы не говорили, что клубам это не очень интересно, и каждый выступает сам за себя, а не в некоем общем зачете — держать его в уме все равно необходимо. Ибо влияет он на всех.

Возможна ли осечка «Локомотива» в матче последнего тура чемпионата России против «Уфы»? Ну вообще стоит вспомнить историю прошлого года, когда «Локомотив» спешил к чемпионству. В силу различных процессов (сейчас они не так важны), «Амкар» проводил свой домашний матч на «РЖД-Арене» в Черкизове. И выиграл 2:1. Помните, кто тренировал «Амкар»? Правильно, Вадим Евсеев. Тот самый, что сейчас тренирует «Уфу». Как минимум, к последнему туру «Локомотив» будет довольно уставшим — на носу у него финал Кубка России. «Уфе» вроде бы ничего не надо. Но именно вроде бы. Подождем.

Что самое любопытное — «Краснодар» сам загнал себя в подобные условия. Именно Сергей Галицкий и его клуб настаивали на пункте регламента, по которому в случае равенства очков положение команд в таблице определяется по личным встречам. По ним «Краснодар» «Локомотиву» уступает. Но, мне кажется, Мусаеву и команде вообще не нужно думать о происходящем в Москве. Нужно выиграть свой матч, и, по возможности, устроить болельщикам праздник. А там уж — как фишка ляжет.

Что «Краснодар» сейчас в хорошем состоянии (и отличном настроении) как раз и показала игра в Туле против «Арсенала». Скажу откровенно — я ожидал, что она будет более трудной, и что выиграть «быки» ее не смогут. Смогли. В своем фирменном отличном стиле.

«Не чини то, что не сломано» — гласит американская пословица. Мурад Мусаев сейчас на приятной волне — команда играет, бежит, у нее все получается. Разумеется, тренер знал о кадровых потерях «Арсенала», и включил прессинг с первых минут. И уже к седьмой — «Краснодар» дважды попал в штангу (Перейра и Классон). Удивило другое — настойчивость, с которой «Краснодар» останавливал атаки соперника нарушениями правил. Такой статистики (соотношение фолов только в первом тайме — 19-5) я у «Краснодара» не припоминаю. Но в данном случае — игра шла на результат, и, видимо, сами футболисты решили, что лучше уж фолить, чем страдать. На второй тайм «Арсенала» не хватило. Сначала Петров оборвал домашнюю сухую серию туляков (538 минут), довершили дело Перейра и Ари.

Конечно, сейчас делать прикидки на Лигу чемпионов рано. У «Краснодара» только появился первый новичок — бразильский опорник Кайо из португальской «Санта-Клары». Очевидно, что в межсезонье команда изменится достаточно сильно, и сейчас мы можем говорить только о ее контурах. Мусаев и поговорил. На следующий день после победы в Туле тренер стал гостем программы «8-16» на канале «Матч Премьер». Беседа получилась интересной и содержательной. Из нее, в частности, становится понятно, что тренеры «Краснодара» действительно рассматривают вариант с Фьолусоном в середине поля — но это совершенно не означает, что клуб не ищет замену Каборе. Насколько я понял Мусаева, новичок-бразилец больше работает на разрушение, и это именно то, что нужно «Краснодару» в преддверии еврокубка.