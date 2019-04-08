Победа «паненкой» вспомнится еще не раз. О победе «Краснодара» над «Крыльями Советов»

Алексей Андронов о победе «Краснодара» над «Крыльями Советов» в матче премьер-лиги, который состоялся 6 апреля на стадионе «Краснодар».

Алексей Андронов

— Возможно, кому-то хочется поскорее забыть этот матч — прежде всего из соображений эстетики. Действительно, игра не получилась интересной, и красивых ярких моментов, которые «Краснодар» обычно создает в обилии, было немного. Мое же мнение в том, что помнить эту игру будут долго. И особенно — вспоминать ее по окончании сезона. Каким бы оно ни было, и какое бы итоговое место «Краснодар» ни занял. Такие победы и называют чемпионскими, когда сломить сопротивление соперника удается «на флажке». Точная цена этих трех очков нам сегодня неизвестна, но я уверен: она окажется велика. Пробивать пенальти так, как это сделал Виктор Классон, — для этого нужно иметь крепкую нервную систему. Сам удар подсечкой во всем мире зовется «паненкой» — по имени его автора, забившего так решающий пенальти в финале чемпионата Европы 1976 года между ФРГ и Чехией. Сам Пеле тогда сказал про Антонина Паненку: «Он или сумасшедший, или гений».

С тех пор эти слова повторяют практически всегда, когда кто-то в мире совершает такой удар. Все дело в том, что если вратарь не пытается угадать, а стоит на месте до конца — то мяч прилетит ему прямо в руки. Рыжиков гадал. И похоже, Классон каким-то образом об этом догадался. Для вратаря ведь пенальти в самой концовке матча тоже испытание психики. Даже для такого опытного. Полагаю, успех против самарцев станет для «Краснодара» своеобразным источником «суперкомпенсации», когда организм, находящийся под нагрузками, выходит за обычные пределы возможностей. Психологический эффект в этом случае дает тяжелая работа в течение 90 минут, результат которой достигается в один конкретный момент. Как будет играть «Краснодар» с «Динамо» — вопрос второй. Но психология и настрой должны быть на высочайшем уровне.

Миодраг Божович изучил «Краснодар» хорошо и подготовил свою команду как следует. Отметим, что большинство игроков «Крыльев Советов» достаточно опытны и незатейливые установки тренера (от которых он отходит крайне редко) претворяют в жизнь весьма уверенно. Все команды Божовича славятся одним качеством — они умеют затащить оппонента в футбол, простецкий геометрически, похожий на настольный. Так никогда нельзя стать чемпионом, но Миодраг и не работает с командами, которые на это претендуют. Зато испортить чужие планы — это всегда пожалуйста. Можно вспомнить, как с «Амкаром» Божовича в кубковом финале мучился ЦСКА. С «Краснодаром» этот финт тоже прошел — весь матч не покидало ощущение, что «быки» чувствуют себя неуютно. В болельщицких оценках превалирует подход «остальные с этой Самарой тоже помучатся». Это — бесспорно, Божович умеет мучить. Но самое главное — результат на выходе. Он — позитивный. Несмотря на то что эстетически это, возможно, был самый ужасный матч «Краснодара» в нынешнем чемпионате.

Абсолютно очевидно, тем не менее, что Мураду Мусаеву есть чем заняться в преддверии игры с «Динамо». «Краснодар» не сумел создать необходимого количества моментов, чтобы не нервировать своих поклонников до компенсированного времени. «Динамо» стилистически совершенно другая команда, вряд ли Дмитрий Хохлов будет копировать идеи Божовича. Но думать рулевому «Краснодара» нужно не об этом, а о том, как освежить игру в атаке. Она в этом нуждается. Проблемой в игре с «Динамо» может стать отсутствие из-за дисквалификации Сергея Петрова. Его визави на фланге мог бы стать бывший игрок «Краснодара» Жоаозиньо. Теперь этому противостоянию сбыться не суждено. И кто бы ни занял у «Краснодара» правый фланг обороны, еще, кстати, не факт, что играть придется против бразильца. В последней игре «Динамо» его в перерыве сменил молодой Вячеслав Грулев.