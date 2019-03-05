Без Кубка, но пока с чемпионатом. Алексей Андронов о матче «Спартак» — «Краснодар»

Специально для Юга.ру спортивный обозреватель Алексей Андронов в своей новой колонке рассуждает о матче со «Спартаком» и вылете «Краснодара» из Кубка России.

Алексей Андронов

— Расписание матчей приготовило «Краснодару» очень жесткий «вход» в весеннюю часть сезона: сразу же после двух игр с «Байером» — матч на вылет в Кубке России и важнейший выезд в гости к своему бывшему тренеру Олегу Кононову, теперь возглавляющему «Спартак». Не думаю, что игра с «Ростовом» требует детального описания. Меня не покидало ощущение, что «Краснодару» явно не хватает эмоций — фактически победный выезд в Леверкузен отобрал их очень много. Не думаю, что что-то бы изменилось радикально, если бы матч был сдвинут на день-два вперед. Это вывело из себя Мурада Мусаева, и это действительно довольно трудно понять. Впрочем, в нашем футболе многое понять трудно — зачем делались двухраундовые противостояния в Кубке, тоже никто внятно не объяснял. А теперь получается, что эти матчи только мешают.

Спору нет — играть «через два на третий» не только возможно, но и иногда нужно. Но когда такое происходит на старте, после предсезонной подготовки — это вызывает недоумение. Так что по сути с Мусаевым я согласен. Но думаю, что лишний день или даже два ему не помогли бы. К «Спартаку» краснодарцы привели свое эмоциональное состояние в порядок. Не знаю уж, насколько в реальности огорчительным стал вылет из Кубка России (отметим, что опять в этом турнире на пути «быков» оказался «Ростов», как уже было в финале), но чемпионат — это все же совершенно иное дело. К тому же для многих наверняка была принципиальной игра с командой Олега Кононова. К слову, в официальных играх «Краснодар» обыгрывал «Спартак» трижды. И все три раза это делал именно Кононов. У которого (на этот раз — уже с другой стороны баррикад) было серьезное преимущество. Он не просто хорошо представлял «Краснодар», он еще и почти все о нем точно знал, ибо отлично отдает себе отчет в том, как и что устроено в клубе. Что же до возможностей самого «Спартака», то ни осенние матчи, ни «Кубок Матч-Премьер», ни даже эта игра никак не прояснили его потенциал. Он продолжает строиться. Пока это все, что можно сказать.

Строя план на игру, Кононов, естественно, понимал, что одна из важнейших задач — лишить «Краснодар» владения мячом. Как минимум — владения комфортного. С первых минут «Спартак» пошел в прессинг и соперника немного удивил. Было ясно, что долго так продолжаться не сможет, но спокойно вкатиться в матч гостям не дали. Сразу стало и понятно, почему в основе не вышел Глушаков — носившийся без устали Гулиев в такой игре был куда более уместен. Гол, пропущенный «Краснодаром» на 14-й минуте, как раз и был следствием того, что гости никак не могли установить свой контроль над игрой. Голевой пас из собственной штрафной?! Когда мы такое видели? Но тут нельзя не сказать и о еще об одной проблеме, о которой Кононов наверняка знал заранее и на которую своих игроков нацеливал. Более чем за полгода выступлений в России мы не поняли об исландце Фьолусоне ничего, кроме того что это защитник глубокого запаса. Но выбора у Мусаева не было — Спаич насобирал уже восемь желтых карточек (это, кстати, реальная проблема) и отбывал уже вторую в сезоне дисквалификацию.

Если в целом у «Краснодара» и было преимущество в виде трех уже проведенных официальных игр, то Фьолусона это не касалось никак. Более того, на столь высоком уровне он за «быков» вообще не играл. И эта карта оказалась бита! Все, что он делал в голевом противостоянии с Зе Луишем, было и плохо и неуместно одновременно. Уж лучше бы сфолил в момент приема мяча... Не думаю, что «Краснодар» мог купить неумеху — да и центральному защитнику все-таки нужно сыграть несколько матчей подряд, чтобы и самому разогреться, и в команду вписаться. Теперь посмотрим на Фьолусона против «Оренбурга» — эту игру из-за дисквалификации пропустит уже капитан «быков» Александр Мартынович. Мое мнение — центр обороны «Краснодару» в межсезонье нужно будет не просто укреплять, а строить заново. Но пока что придется играть тем составом, что есть.

Центр обороны «Краснодару» в межсезонье нужно будет не просто укреплять, а строить заново. Но пока что придется играть тем составом, что есть

Ответный гол случился тогда, когда «Спартак» закономерно устал. Более того, по содержанию матч был скорее победным для «Краснодара», но Вандерсон и Классон не использовали кучу моментов.

Все это весьма важно на фоне победы «Зенита» в Екатеринбурге. Кубок «Краснодар» уже потерял, еще пара осечек в чемпионате — и гонка может закончиться, не начавшись. Но в этом и прелесть футбола. Как недавно сказал наш президент — времени на раскачку нет. Ковать надо «здесь и сейчас». А впереди «Валенсия» и путешествие через всю Европу. Страшновато? Ну так по Сеньке и шапка — с того, кто успешен, и спрос побольше. Так что Мусаеву и его штабу предстоит серьезно поработать над тем, чтобы команда «не задохнулась». В том числе тут поможет ротация состава, но есть ли реальная для нее возможность? На «Спартак» у «быков» на скамейку были заявлены всего шесть игроков (из них двое — вратари). По не объясняемым пока причинам матч пропустил Иван Игнатьев, сыгравший в этот же день за «Краснодар-2». Говорят, его не устраивают условия продления контракта. Дальше это может стать серьезной проблемой для клуба — Ари только вернулся после травмы, а Шапи еще слишком молод. Впрочем, молод ли? Тема возраста голеадора-джокера была главной на прошедшей неделе. Дошло до интервью с одноклассниками Сулейманова. Оставим дело расследователям (лично я не верю в эту «запиленность»), но отметим, что сколько бы лет Сулейманову ни было — к игре в основе он пока не очень готов. Ему гораздо проще вылетать на уставшего соперника, тогда он легко его «ловит».