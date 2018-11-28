Выпотрошенный после ухода Кононова «Арсенал». Обзор девятой победы «Краснодара»
Спортивный журналист Алексей Андронов специально для портала Юга.ру анализирует победный для ФК «Краснодар» домашний матч против тульского «Арсенала», прошедший 25 ноября в рамках 15-го тура чемпионата России.
Алексей Андронов
— Игры после перерывов на матчи сборных всегда представляют для тренеров особую сложность. «Краснодар» это испытание прошел играючи.
Третий гол, подведший итог этого матча, опять попадет во все возможные хит-парады. Даже в Европе ему уже уделили внимание. Три передачи в касание, совершенно «закруженная голова» у всей защиты — и элегантный удар Шапи в дальний угол. Высший класс и торжество того футбола, о котором изначально мечтает владелец клуба Сергей Галицкий.
Этот гол стал четвертым для Сулейманова в чемпионате всего за 127 проведенных на поле минут. По количеству минут, затрачиваемых на результативный удар, равных в премьер-лиге ему нет. 31,7 минуты на гол — невероятный показатель. Роль «джокера», достающегося из колоды в конце, Шапи освоил великолепно, правда, нужно отметить, что часто он выходит на совершенно уставшую, двигающуюся буквально «на ободах» защиту.
Это результат подготовительной работы, проделываемой «Краснодаром» по ходу матча. Не стала исключением и эта встреча. Уступив сопернику по количеству ударов в первом тайме (2-4), «Краснодар» тем не менее довольно серьезно нагрузил туляков. Большая часть атак хозяев развивалась через фланги, особенно хорош справа был Сергей Петров. Из его зоны и пришел первый гол, и Вандерсону оставалось только исполнить, как выразились комментаторы матча, «пенальти по ходу игры».
Второй гол был забит «быками» очень вовремя — чтобы снять у соперника все иллюзии по поводу результата матча. Здесь следует отметить Ари. Не показавший ничего особенного в двух играх за сборную, русский бразилец, вернувшись в клуб, сыграл исключительно полезно. Волею выбранного Мурадом Мусаевым состава он оказался в позиции не то атакующего полузащитника, не то оттянутого форварда. И задачи, перед собой стоящие, выполнил на 100%. В позиционных атаках Ари успевал наполнить переднюю линию нападения, участвовал в розыгрыше мяча. В быстрой контратаке он мгновенно определился с продолжением на Игнатьева и выступил конструктором второго гола. Определенно, Ари, атакующий из глубины, — новый и свежий вариант построения игры для «Краснодара».
Еще одной сложностью при подготовке к этой встрече для тренерского штаба «быков» была смена всего аналогичного корпуса в «Арсенале». Олег Кононов (полагаю, «Краснодар» был очень не прочь сыграть именно против его команды) вместе со всеми своими помощниками переместился в «Спартак». «Арсенал» принял Игорь Черевченко, чьим последним местом работы была калининградская «Балтика». Пришел Черевченко без штаба — его помощником стал Игорь Семшов. Предугадать, как новые тренеры перестроят «Арсенал» и будут ли вообще перестраивать его, было очень непросто.
Но возможности «Арсенала» совсем не так велики, чтобы один из лидеров чемпионата под него подстраивался. «Краснодар» и сыграл «от себя», предложив оппоненту разбираться со своим собственным новым построением. Вышло очень хорошо, и очередные три очка легли в копилку утверждающегося в качестве главной команды юга России «Краснодара».
Все три замены в этом матче Мурад Мусаев провел с 70-й по 80-ю минуту. При этом он оставил на поле уже имеющего желтую карточку Шарля Каборе. В концовке это аукнулось: неаккуратный отбор француза в центре поля Сергей Карасев расценил как достойный предупреждения, и опорный полузащитник «быков» отправился в раздевалку досрочно. Теперь он пропустит игру с «Уралом». Потеря, конечно, не катастрофическая, но это уже не первый случай, когда «Краснодар» не меняет игрока, уже имеющего дисциплинарную санкцию, и в итоге его удаляют с поля. Пожалуй, тут стоит пожелать тренерам большей чуткости.
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Домашняя серия «Краснодара» продолжается — теперь на повестке дня турецкий «Акхисар Беледиеспор». Вопрос выхода из группы еще совсем не решен, но соперник никаких шансов на продвижение по турниру дальше не имеет. Соответственно, никакой другой задачи, кроме победы, для «Краснодара» нет и быть не может.
Тем более в последнее время у «быков» несколько просела посещаемость. А зрителя на трибуны нужно возвращать. Игрой и результатом.
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