Выпотрошенный после ухода Кононова «Арсенал». Обзор девятой победы «Краснодара»

Спортивный журналист Алексей Андронов специально для портала Юга.ру анализирует победный для ФК «Краснодар» домашний матч против тульского «Арсенала», прошедший 25 ноября в рамках 15-го тура чемпионата России.

Алексей Андронов

— Игры после перерывов на матчи сборных всегда представляют для тренеров особую сложность. «Краснодар» это испытание прошел играючи. Третий гол, подведший итог этого матча, опять попадет во все возможные хит-парады. Даже в Европе ему уже уделили внимание. Три передачи в касание, совершенно «закруженная голова» у всей защиты — и элегантный удар Шапи в дальний угол. Высший класс и торжество того футбола, о котором изначально мечтает владелец клуба Сергей Галицкий. Этот гол стал четвертым для Сулейманова в чемпионате всего за 127 проведенных на поле минут. По количеству минут, затрачиваемых на результативный удар, равных в премьер-лиге ему нет. 31,7 минуты на гол — невероятный показатель. Роль «джокера», достающегося из колоды в конце, Шапи освоил великолепно, правда, нужно отметить, что часто он выходит на совершенно уставшую, двигающуюся буквально «на ободах» защиту.

Это результат подготовительной работы, проделываемой «Краснодаром» по ходу матча. Не стала исключением и эта встреча. Уступив сопернику по количеству ударов в первом тайме (2-4), «Краснодар» тем не менее довольно серьезно нагрузил туляков. Большая часть атак хозяев развивалась через фланги, особенно хорош справа был Сергей Петров. Из его зоны и пришел первый гол, и Вандерсону оставалось только исполнить, как выразились комментаторы матча, «пенальти по ходу игры». Второй гол был забит «быками» очень вовремя — чтобы снять у соперника все иллюзии по поводу результата матча. Здесь следует отметить Ари. Не показавший ничего особенного в двух играх за сборную, русский бразилец, вернувшись в клуб, сыграл исключительно полезно. Волею выбранного Мурадом Мусаевым состава он оказался в позиции не то атакующего полузащитника, не то оттянутого форварда. И задачи, перед собой стоящие, выполнил на 100%. В позиционных атаках Ари успевал наполнить переднюю линию нападения, участвовал в розыгрыше мяча. В быстрой контратаке он мгновенно определился с продолжением на Игнатьева и выступил конструктором второго гола. Определенно, Ари, атакующий из глубины, — новый и свежий вариант построения игры для «Краснодара».

Еще одной сложностью при подготовке к этой встрече для тренерского штаба «быков» была смена всего аналогичного корпуса в «Арсенале». Олег Кононов (полагаю, «Краснодар» был очень не прочь сыграть именно против его команды) вместе со всеми своими помощниками переместился в «Спартак». «Арсенал» принял Игорь Черевченко, чьим последним местом работы была калининградская «Балтика». Пришел Черевченко без штаба — его помощником стал Игорь Семшов. Предугадать, как новые тренеры перестроят «Арсенал» и будут ли вообще перестраивать его, было очень непросто. Но возможности «Арсенала» совсем не так велики, чтобы один из лидеров чемпионата под него подстраивался. «Краснодар» и сыграл «от себя», предложив оппоненту разбираться со своим собственным новым построением. Вышло очень хорошо, и очередные три очка легли в копилку утверждающегося в качестве главной команды юга России «Краснодара».

Все три замены в этом матче Мурад Мусаев провел с 70-й по 80-ю минуту. При этом он оставил на поле уже имеющего желтую карточку Шарля Каборе. В концовке это аукнулось: неаккуратный отбор француза в центре поля Сергей Карасев расценил как достойный предупреждения, и опорный полузащитник «быков» отправился в раздевалку досрочно. Теперь он пропустит игру с «Уралом». Потеря, конечно, не катастрофическая, но это уже не первый случай, когда «Краснодар» не меняет игрока, уже имеющего дисциплинарную санкцию, и в итоге его удаляют с поля. Пожалуй, тут стоит пожелать тренерам большей чуткости.

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