«Краснодар» одержал волевую победу над ЦСКА в Москве

Краснодарский край

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Футболисты «Краснодара» вырвали победу у ЦСКА в матче 12-го тура Российской премьер-лиги

Встреча, прошедшая на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счетом 1:2. Счет на 54-й минуте открыл полузащитник хозяев Никола Власич. Ари сравнял счет на 79-й минуте. На 81-й минуте Виктор Классон удвоил преимущество гостей. Таким образом, «быки» прервали серию из двух подряд поражений в РПЛ.

По итогам встречи «Краснодар» остается на 2-м месте турнирной таблицы чемпионата с 22 очками на счету.

В следующем туре «быки» 4 ноября примут «Ростов».

Как сообщали Юга.ру, ранее сегодня «Анжи» и «Динамо» сыграли вничью в матче РПЛ.

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