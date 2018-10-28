«Краснодар» одержал волевую победу над ЦСКА в Москве

Футболисты «Краснодара» вырвали победу у ЦСКА в матче 12-го тура Российской премьер-лиги

Встреча, прошедшая на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счетом 1:2. Счет на 54-й минуте открыл полузащитник хозяев Никола Власич. Ари сравнял счет на 79-й минуте. На 81-й минуте Виктор Классон удвоил преимущество гостей. Таким образом, «быки» прервали серию из двух подряд поражений в РПЛ.

По итогам встречи «Краснодар» остается на 2-м месте турнирной таблицы чемпионата с 22 очками на счету.

В следующем туре «быки» 4 ноября примут «Ростов».

Как сообщали Юга.ру, ранее сегодня «Анжи» и «Динамо» сыграли вничью в матче РПЛ.