«Анжи» потерпел разгромное поражение от «Краснодара», проиграв шестой матч подряд

Дагестан, Краснодарский край

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Футбольный клуб «Краснодар» 16 сентября провел выездной матч чемпионата России с махачкалинским «Анжи»

Игра 7-го тура премьер-лиги прошла на «Анжи-Арене» и завершилась разгромом хозяев — 0:4.

Счет на 9-й минуте открыл Вандерсон, а через пять минут Виктор Классон удвоил преимущество «быков». На 58-й минуте Павел Мамаев отправил мяч в ворота махачкалинцев рабоной. На 82-й минуте свой дебютный мяч в этом сезоне забил воспитанник Академии «Краснодара» Иван Игнатьев.

За игрой с трибун стадиона наблюдали 4 тыс. 270 болельщиков. 

После этого матча черно-зеленые с 13 очками поднялись на четвертое место, махачкалинская команда продлила безвыигрышную серию до шести матчей и осталась на последней, 16-й строчке в турнирной таблице РПЛ.

Следующий матч в рамках чемпионата России «Анжи» проведет 22 сентября на выезде против московского «Динамо». Команда Мурада Мусаева 24 сентября в гостях сыграет с самарскими «Крыльями Советов». 

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