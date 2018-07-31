«"Краснодар", ты точно смотрел чемпионат мира?» Алексей Андронов о первом матче «быков» в сезоне
29 июля на стадионе «Казань Арена» прошла первая в этом сезоне игра премьер-лиги. «Рубин» у себя дома обыграл «Краснодар» со счетом 2:1.
Алексей Андронов
Обозреватель «Советского спорта», комментатор Viasat-sport и «Сила-ТВ», известный спортивный журналист Алексей Андронов написал о своих впечатлениях после матча специально для Юга.ру.
— Сразу скажу: я разочарован. Старт против «Рубина» для флагмана южнороссийского футбола получился скомканным. Думаю, нет никакого секрета в том, что очень многие журналисты (я не знаю ни одного исключения) симпатизируют «Краснодару». Причин тут много — и клубная идеология, подразумевающая большую заботу о детях, и в целом деятельность Сергея Галицкого, и приветливый стиль поведения клуба. И особенно — его болельщиков. Приветлив, насколько я понял из пока единственной встречи, и новый рулевой команды Мурад Мусаев. Увы, в первом матче его футболисты сбились на сплошной сумбур.
Что означает вопрос в заголовке? Одним из главных качеств сборных на чемпионате мира была «конкретность». Это точно верно в отношении сборной России. По сути, это было главное достоинство новых заслуженных мастеров спорта по футболу. Команда делала ровно то, что нужно, делала это самоотверженно, невзирая на обстоятельства или чей-то эстетский взгляд. Игры не было? Смотри на табло.
Не только Россия это показала. Отчасти — Хорватия. И уж совершенно точно — Франция. От ее футбола тошнило многих, в том числе и тех, кто болел за нее всегда. Не только во Франции. Но Дешам шел от соперника к сопернику и, будучи капитаном корабля, не особо обращал внимание на то, что за бортом.
Всем известно, что для владельца «Краснодара» стилевая составляющая очень важна. Порой даже важнее титулов и мест в таблице. Также известно, что он на дух не переносит схемы Курбана Бердыева, подразумевающие «автобус перед воротами» в том или ином виде. Так тем более «Краснодар» должен был сделать все, чтобы этот автобус если не перевернуть, то хотя бы сдвинуть в сторону. Не вышло.
Старт против «Рубина» для флагмана южнороссийского футбола получился скомканным
Вообще, складывается впечатление, что Бердыеву все равно, какие у него футболисты. Он научит надежно играть в обороне любого. А впереди есть Азмун. Это не может работать на длинной дистанции, но в конкретном матче может развалить игру любого соперника. Особенно если он сегодня рыхлый.
А «Краснодар» и был таким. Не очень понятную игру провел новоиспеченный капитан Федор Смолов — как будто для него действительно продолжался довольно неудачный чемпионат мира. Голевой пас на Азмуна — это вообще как получилось? И хорошо вроде, что не на чемпионате, но все равно как-то очень странно. Да и, подкараулив отскок в чужой штрафной, Федор пробил в голову защитнику. Повезло, что залетело в ворота.
Впереди у «быков» два выездных матча, и если «Урал» пока что в стадии реформации и вполне может быть переигран на классе, то «Уфа» тоже выставит пять защитников и будет ждать в засаде. И бесполезно говорить о перспективе или бесперспективности (как считает Сергей Николаевич Галицкий) такого пути. Если уж надо кого-то в чем-то убедить, то надо этот стиль разрушать. Обыгрывать его апологетов. Именно переигрывать. За счет футбольных качеств.
«Рубин» очень легко разрушил все атакующие связки «Краснодара», практически лишив мяча Перейру, Вандерсона и Мамаева. Оставив, таким образом, Смолова в одиночестве. Не Каборе же с Газинским будут его поддерживать в атаке?
Подкараулив отскок в чужой штрафной, Федор пробил в голову защитнику. Повезло, что залетело в ворота
Давно говорю, и не откажусь от своего мнения, — «Краснодару» пора в Лигу чемпионов. Через год-два может быть поздно для этого состава. Его придется омолаживать. А сейчас — ну самое время. Тем более учитывая грандиозные реформы в ЦСКА.
Кстати. Любопытный факт, который может оказаться простым совпадением: в прошлом сезоне молодежка «Краснодара», которую тогда возглавлял нынешний наставник основной команды Мурад Мусаев, также начала сезон с поражения 1:2 в Казани от «Рубина», а впоследствии выиграла молодежное первенство России.
Но пока первый блин из «печи» «Краснодара» вылез комом. И теперь уже «флагманом юга» стал «Ростов» Валерия Карпина. Заявившего (а седлать пиар нужно не медля), о чемпионских амбициях.
Так что пора просыпаться, «Краснодар». И быть не «про футбол вообще», а «конкретно про свой футбол».
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