«"Краснодар", ты точно смотрел чемпионат мира?» Алексей Андронов о первом матче «быков» в сезоне

29 июля на стадионе «Казань Арена» прошла первая в этом сезоне игра премьер-лиги. «Рубин» у себя дома обыграл «Краснодар» со счетом 2:1.

Алексей Андронов

Обозреватель «Советского спорта», комментатор Viasat-sport и «Сила-ТВ», известный спортивный журналист Алексей Андронов написал о своих впечатлениях после матча специально для Юга.ру.

— Сразу скажу: я разочарован. Старт против «Рубина» для флагмана южнороссийского футбола получился скомканным. Думаю, нет никакого секрета в том, что очень многие журналисты (я не знаю ни одного исключения) симпатизируют «Краснодару». Причин тут много — и клубная идеология, подразумевающая большую заботу о детях, и в целом деятельность Сергея Галицкого, и приветливый стиль поведения клуба. И особенно — его болельщиков. Приветлив, насколько я понял из пока единственной встречи, и новый рулевой команды Мурад Мусаев. Увы, в первом матче его футболисты сбились на сплошной сумбур. Что означает вопрос в заголовке? Одним из главных качеств сборных на чемпионате мира была «конкретность». Это точно верно в отношении сборной России. По сути, это было главное достоинство новых заслуженных мастеров спорта по футболу. Команда делала ровно то, что нужно, делала это самоотверженно, невзирая на обстоятельства или чей-то эстетский взгляд. Игры не было? Смотри на табло.

Не только Россия это показала. Отчасти — Хорватия. И уж совершенно точно — Франция. От ее футбола тошнило многих, в том числе и тех, кто болел за нее всегда. Не только во Франции. Но Дешам шел от соперника к сопернику и, будучи капитаном корабля, не особо обращал внимание на то, что за бортом. Всем известно, что для владельца «Краснодара» стилевая составляющая очень важна. Порой даже важнее титулов и мест в таблице. Также известно, что он на дух не переносит схемы Курбана Бердыева, подразумевающие «автобус перед воротами» в том или ином виде. Так тем более «Краснодар» должен был сделать все, чтобы этот автобус если не перевернуть, то хотя бы сдвинуть в сторону. Не вышло.

Старт против «Рубина» для флагмана южнороссийского футбола получился скомканным

Вообще, складывается впечатление, что Бердыеву все равно, какие у него футболисты. Он научит надежно играть в обороне любого. А впереди есть Азмун. Это не может работать на длинной дистанции, но в конкретном матче может развалить игру любого соперника. Особенно если он сегодня рыхлый. А «Краснодар» и был таким. Не очень понятную игру провел новоиспеченный капитан Федор Смолов — как будто для него действительно продолжался довольно неудачный чемпионат мира. Голевой пас на Азмуна — это вообще как получилось? И хорошо вроде, что не на чемпионате, но все равно как-то очень странно. Да и, подкараулив отскок в чужой штрафной, Федор пробил в голову защитнику. Повезло, что залетело в ворота.

Впереди у «быков» два выездных матча, и если «Урал» пока что в стадии реформации и вполне может быть переигран на классе, то «Уфа» тоже выставит пять защитников и будет ждать в засаде. И бесполезно говорить о перспективе или бесперспективности (как считает Сергей Николаевич Галицкий) такого пути. Если уж надо кого-то в чем-то убедить, то надо этот стиль разрушать. Обыгрывать его апологетов. Именно переигрывать. За счет футбольных качеств. «Рубин» очень легко разрушил все атакующие связки «Краснодара», практически лишив мяча Перейру, Вандерсона и Мамаева. Оставив, таким образом, Смолова в одиночестве. Не Каборе же с Газинским будут его поддерживать в атаке?

Подкараулив отскок в чужой штрафной, Федор пробил в голову защитнику. Повезло, что залетело в ворота