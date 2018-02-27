На смену стадиону Галицкого. Сколько стоят лучшие мировые арены 2017 года?

По итогам 2017 года в десятку лучших стадионов мира попали арены из США, Турции, Польши, Румынии, России, Испании и Франции. Портал Юга.ру узнал, сколько стоят эти сооружения.

В прошлом году домашняя арена футбольного клуба «Краснодар» вошла в тройку лучших стадионов мира по версии авторитетного портала StadiumDB.com. В конкурсе, определявшем лучшую арену, построенную или реконструированную в 2016 году, краснодарский «колизей» занял третье место из 29 участников, представлявших 21 страну.

Жюри конкурса при оценке сооружения учитывало его внешний вид, техническую инновационность и прилегающую территорию. Известно, что суперсовременный стадион обошелся Сергею Галицкому минимум в 20 млрд рублей, что по курсу на момент открытия составляло около 325 млн евро.

В этом году в списке лучших арен мира новые герои. Восемь футбольных арен, регбийный стадион и спорткомплекс для американского футбола. Десять шедевров инженерной и дизайнерской мысли суммарной стоимостью более 3 млрд евро.

«Газиантеп Арена» г. Газиантеп (Турция)

Вместимость — 35 500

Стоимость — €25 млн

Дешево и сердито. При этом качественно и современно. Творение турецких архитекторов можно охарактеризовать всего тремя словами — простота, экономичность и стиль.

Стадион 19 мая г. Самсун (Турция)

Вместимость — 34 000

Стоимость — € 23 млн Еще один бюджетный проект из Турции. Арена вмещает столько же зрителей, сколько краснодарский «гализей», но стоит в 14 раз дешевле. Но и выглядит, конечно, не так роскошно, как творение Сергея Галицкого. Тем не менее в десятку лучших проектов года это сооружение вошло не зря. Большинство футбольных клубов России о подобной арене могут только мечтать.

«Ион Облеменко» г. Крайова (Румыния)

Вместимость — 30 000

Стоимость — € 51 млн В 2013 году перед выборами мэра румынский политик Лиа Василеску пообещала избирателям из Крайовы построить новый стадион в случае своего избрания. Она выиграла и не обманула — в 2017 году арена с футуристическим дизайном стала новой достопримечательностью города.

«Ени Ататюрк Стэдиум» г. Сакарья (Турция)

Вместимость — 28 000

Стоимость — € 32 млн Очередное сооружение, ставшее частью турецкой национальной программы по строительству стадионов. Объект получился недорогим, но стильным и качественным.

«Шленски» г. Хожув (Польша)

Вместимость — 54 000

Стоимость — € 155 млн Домашняя арена сборной Польши по футболу была построена в середине 50-х. В былые годы здесь собиралось по 100 тыс. зрителей, а сам стадион заслужил прозвище «котел ведьм». В прошлом году сооружение открылось после масштабной реконструкции. Главная изюминка обновленного стадиона — уникальная крыша, поддерживаемая стальными тросами.

«Метрополитано» г. Мадрид (Испания)

Вместимость — 68 000

Стоимость — € 310 млн Новый стадион мадридского клуба «Атлетико» является самым современным и одним из самых вместительных во всей Испании. Именно по этим причинам здесь пройдет финальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2018/2019. Таким образом, серьезные затраты уже начинают окупать себя.

«Лужники» г. Москва (Россия)

Вместимость — 81 000

Стоимость — € 388 млн Легендарные «Лужники» были построены в 1956 году и пережили с тех пор пять реконструкций. По итогам последних изменений, которые обошлись московскому бюджету более чем в 26 млрд рублей, стадион избавился от устаревших беговых дорожек и превратился в современную чисто футбольную арену, которой предстоит принять финал чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Ю Арена» г. Париж (Франция)

Вместимость — 32 000

Стоимость — € 353 млн Регбийный стадион в пригороде Парижа открылся в октябре 2017 года, но уже успел принять три концерта легендарной группы Rolling Stones. Секрет привлекательности стадиона для звезд шоу-бизнеса — самое современное в Европе световое и звуковое оборудование, а также огромный медиаэкран, превращающие крытый стадион в идеальную концертную площадку.

Стадион «Санкт-Петербург» («Зенит-Арена») г. Санкт-Петербург (Россия)

Вместимость — 68 000

Стоимость — € 625 млн Новый стадион для ФК «Зенит» стоимостью около 7 млрд рублей собирались открыть в 2009 году. В итоге стройка затянулась на 8 лет, а цена выросла в 6 раз. И пусть инновационное выдвижное поле стадиона пока не выдвигается, а кровля регулярно подвергается атакам бакланов, стадион называют одним из самых красивых и современных в Европе.