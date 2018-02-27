На смену стадиону Галицкого. Сколько стоят лучшие мировые арены 2017 года?
По итогам 2017 года в десятку лучших стадионов мира попали арены из США, Турции, Польши, Румынии, России, Испании и Франции. Портал Юга.ру узнал, сколько стоят эти сооружения.
В прошлом году домашняя арена футбольного клуба «Краснодар» вошла в тройку лучших стадионов мира по версии авторитетного портала StadiumDB.com. В конкурсе, определявшем лучшую арену, построенную или реконструированную в 2016 году, краснодарский «колизей» занял третье место из 29 участников, представлявших 21 страну.
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Жюри конкурса при оценке сооружения учитывало его внешний вид, техническую инновационность и прилегающую территорию. Известно, что суперсовременный стадион обошелся Сергею Галицкому минимум в 20 млрд рублей, что по курсу на момент открытия составляло около 325 млн евро.
В этом году в списке лучших арен мира новые герои. Восемь футбольных арен, регбийный стадион и спорткомплекс для американского футбола. Десять шедевров инженерной и дизайнерской мысли суммарной стоимостью более 3 млрд евро.
г. Газиантеп (Турция)
Вместимость — 35 500
Стоимость — €25 млн
Дешево и сердито. При этом качественно и современно. Творение турецких архитекторов можно охарактеризовать всего тремя словами — простота, экономичность и стиль.
г. Самсун (Турция)
Вместимость — 34 000
Стоимость — € 23 млн
Еще один бюджетный проект из Турции. Арена вмещает столько же зрителей, сколько краснодарский «гализей», но стоит в 14 раз дешевле. Но и выглядит, конечно, не так роскошно, как творение Сергея Галицкого. Тем не менее в десятку лучших проектов года это сооружение вошло не зря. Большинство футбольных клубов России о подобной арене могут только мечтать.
г. Крайова (Румыния)
Вместимость — 30 000
Стоимость — € 51 млн
В 2013 году перед выборами мэра румынский политик Лиа Василеску пообещала избирателям из Крайовы построить новый стадион в случае своего избрания. Она выиграла и не обманула — в 2017 году арена с футуристическим дизайном стала новой достопримечательностью города.
г. Сакарья (Турция)
Вместимость — 28 000
Стоимость — € 32 млн
Очередное сооружение, ставшее частью турецкой национальной программы по строительству стадионов. Объект получился недорогим, но стильным и качественным.
г. Хожув (Польша)
Вместимость — 54 000
Стоимость — € 155 млн
Домашняя арена сборной Польши по футболу была построена в середине 50-х. В былые годы здесь собиралось по 100 тыс. зрителей, а сам стадион заслужил прозвище «котел ведьм». В прошлом году сооружение открылось после масштабной реконструкции. Главная изюминка обновленного стадиона — уникальная крыша, поддерживаемая стальными тросами.
г. Мадрид (Испания)
Вместимость — 68 000
Стоимость — € 310 млн
Новый стадион мадридского клуба «Атлетико» является самым современным и одним из самых вместительных во всей Испании. Именно по этим причинам здесь пройдет финальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2018/2019. Таким образом, серьезные затраты уже начинают окупать себя.
г. Москва (Россия)
Вместимость — 81 000
Стоимость — € 388 млн
Легендарные «Лужники» были построены в 1956 году и пережили с тех пор пять реконструкций. По итогам последних изменений, которые обошлись московскому бюджету более чем в 26 млрд рублей, стадион избавился от устаревших беговых дорожек и превратился в современную чисто футбольную арену, которой предстоит принять финал чемпионата мира по футболу 2018 года.
г. Париж (Франция)
Вместимость — 32 000
Стоимость — € 353 млн
Регбийный стадион в пригороде Парижа открылся в октябре 2017 года, но уже успел принять три концерта легендарной группы Rolling Stones. Секрет привлекательности стадиона для звезд шоу-бизнеса — самое современное в Европе световое и звуковое оборудование, а также огромный медиаэкран, превращающие крытый стадион в идеальную концертную площадку.
Стадион «Санкт-Петербург» («Зенит-Арена»)
г. Санкт-Петербург (Россия)
Вместимость — 68 000
Стоимость — € 625 млн
Новый стадион для ФК «Зенит» стоимостью около 7 млрд рублей собирались открыть в 2009 году. В итоге стройка затянулась на 8 лет, а цена выросла в 6 раз. И пусть инновационное выдвижное поле стадиона пока не выдвигается, а кровля регулярно подвергается атакам бакланов, стадион называют одним из самых красивых и современных в Европе.
г. Атланта (США)
Вместимость — 71 000
Стоимость — € 1,2 млрд
Существуют стадионы, которые еще дороже, чем арена в Санкт-Петербурге. По замыслу создателей, круглым отверстием в крыше футуристическое сооружение в Атланте должно напоминать здание Пантеона в Риме. Невероятный дизайн и суперсовременная начинка храма американского футбола обошлись владельцам арены более чем в миллиард евро.
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