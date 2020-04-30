Андрей Аршавин рассказал, что в «Кубани» была анархия, а за «Краснодар» болеть было зашкварно

Краснодарский край

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Экс-футболист сборной России и ФК «Кубань» вспомнил 2015 год

Андрей Аршавин и Александр Кержаков вспомнили краснодарский период карьеры Аршавина.

На вопрос Кержакова, почему Андрей выбрал именно «Кубань», Аршавин отметил, что поступило предложение именно от этой команды, от Дмитрия Хохлова, который тогда там работал. А от горожан предложений у него не было. Также Аршавин отметил, что в «Кубани» на тот момент (2015 год) работали люди, которые любили клуб, но там царила полная анархия.

Оба футболиста выразили сожаление, что кубанского дерби больше нет. «Там вообще по большому счету, говоря на современном языке, зашквар было за «Краснодар» болеть. Болельщики «Кубани» реально в «Магнит» не ходили покупать еду, хотя там «Магнитов» — через каждые пять метров», — рассказал Андрей Аршавин в беседе с Кержаковым в его инстаграме.

ФК «Краснодар» ФК «Кубань» Футбол

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