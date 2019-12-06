«Разрушение "Кубани" приблизило смерть отца». Тренер Евгений Калешин рассказал о панических атаках во время работы в клубе

Бывший главный тренер ФК «Кубань» Евгений Калешин 6 декабря в открытом письме признался, что испытывал психологические проблемы

Рубрика «Открытое письмо» от Sports.ru — блог, в котором игроки, тренеры и все люди, связанные со спортом, откровенно говорят о том, что их волнует и интересует. Бывший тренер «Кубани» и «Урожая» Евгений Калешин сейчас тренирует клуб ФНЛ — калининградскую «Балтику». Команда этой осенью не проигрывала 16 матчей подряд, поэтому со специалистом решили поговорить о футболе. Однако во время интервью Калешин рассказал, что в должности тренера у него начались психологические проблемы и панические атаки. Он обратился к психотерапевту и уже год, как чувствует себя лучше. По словам Калешина, у главного тренера больше ответственности, чем у простых игроков, потому что он отвечает за результат перед всем клубом и болельщиками.

По мнению Калешина, крики на футболистов негативно влияют на игроков, сидящих на скамейке. Тренер может в пылу сказать обидные вещи, что наложит отпечаток на спортсменов, поэтому в «Урожае» специалист попытался сковать свои негативные эмоции, что привело к паническим атакам и уходу из клуба. При этом команда в первой части сезона-2018/19 не проигрывала и шла на первом месте в ПФЛ. «У меня началось искажение мышления. Пришлось обратиться к психотерапевту. Я не мог спать, началась серьезная экстрасистолия (форма аритмии, при которой возникают преждевременные сокращения сердца). Когда ты все-таки засыпаешь, но просыпаешься с мокрыми руками или ступнями, сердце бьется под 180 ударов в минуту — это ужасно», — поделился своими переживаниями тренер.

жОн также предположил, что на его психологическое состояние повлияло банкротство «Кубани» — команды, которую тренировал его отец Игорь Калешин и где играл младший брат Виталий Калешин. «Разрушение "Кубани", я считаю, приблизило смерть отца. На последние матчи "Кубани" он практически не ходил, потому что понимал, к чему все идет. На "Урожай" тоже практически не ходил, потому что это не "Кубань"», — рассказал Евгений Калешин. Побороть психологические проблемы Калешину помог психотерапевт, который выписал ему лекарства. Также тренер отметил, что ему помогла работа, а руководство «Балтики» с пониманием отнеслось к сложившейся ситуации.

«Так я пришел к тому, что сдерживание эмоций только усугубляет ситуацию. Ты должен адекватно реагировать на события, адекватно выплескивать то, что внутри. Это не должно переходить грань, но нельзя искусственно держать все в себе», — поделился опытом Калешин. Полный текст открытого письма можно прочитать здесь.