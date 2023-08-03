Все книги для летнего чтения онлайн. «Пятёрочка» поддержала сайт и приложение с полным списком литературы на каникулы
Торговая сеть «Пятёрочка», Департамент модельных библиотек РГБ (Российской государственной библиотеки) и сервис «НЭБ Свет» запустили совместный спецпроект по летней литературе для школьников.
Что это за проект?
Теперь школьникам стало еще проще выполнить домашнее задание по литературе на лето. До конца августа можно найти нужную для чтения книгу на специально созданном сайте или в мобильном приложении, которое можно скачать там же.
Мобильное приложение «НЭБ Свет» — это новый цифровой сервис, запущенный Российской государственной библиотекой и Министерством культуры. Проект решает проблему свободного доступа школьников к книгам по учебной программе.
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Там есть ВСЕ книги?
Да! Редакция «НЭБ Свет» создала списки школьной литературы со 2 по 11 класс, в которых собраны рекомендованные произведения. Таким образом ученики могут быстро и с комфортом получать доступ к шедеврам литературы, чтобы каждый день узнавать что-то новое.
Помимо обширной коллекции мировой классики в бесплатной библиотеке «НЭБ Свет» представлены рассуждения филологов и популяризаторов науки на тему «Что же хотел сказать автор».
Где еще можно узнать о сайте и самом проекте?
Как юным читателям и их родителям бесплатно получить доступ к нужным книгам, расскажут информационные плакаты об акции с qr-кодами. Они размещены на стеллажах для буккросинга в 355 магазинах сети «Пятёрочка» в регионах, подключенных к программе «Центры местного сообщества»*.
По словам руководителя проекта «Центры местного сообщества» торговой сети «Пятёрочка» Анны Гусейновой, стеллажи для буккроссинга сейчас установлены почти во всех «Центрах местного сообщества»: «Сюда можно принести книгу, оставить ее на специальной полке и взять вместо нее другую. А до конца августа можно получить бесплатный доступ к книгам из школьной программы для любого класса».
Анна Гусейнова также добавила, что проект реализуется в рамках программы «Пятёрочка с заботой», один из главных фокусов которой — забота о детях: «Как правило, школьники открывают списки книг, заданных на лето, именно в августе, но во время каникул дети могут находиться далеко от библиотек. Поэтому «Пятёрочка» решила сделать выполнение задания по литературе максимально доступным и заодно напомнить о важности летнего чтения».
* «Центры местного сообщества» — проект «Пятёрочки», который помогает создавать добрососедские сообщества среди местных жителей и реализовывать их социальные инициативы. К проекту уже подключены 355 магазинов «Пятёрочка» в более чем 50 населённых пунктах России в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Краснодарском и Пермском краях, а также Самарской и Ростовской областях.