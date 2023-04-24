Как в Краснодаре сэкономить на медицине и получить бонус в 6 тыс. рублей. Тестируем новое приложение CL PRIME

CL Medical Group* выпустили обновленную версию приложения CL PRIME, которое помогает экономить на частной медицине. Новым пользователям приложения и тем, кто установил его улучшенную версию, начисляют 6 тыс. приветственных бонусных рублей. Потратить их можно на любые услуги медицинских клиник-партнеров CL Medical Group — например, оплатить прием врача или сдачу анализов.

Приложение поможет быстро записаться к медицинскому специалисту, проложит путь к ближайшему пункту забора анализов, сохранит историю посещений и результаты исследований, а еще — даст персональную скидку и кешбэк. Звучит заманчиво.

Журналистка Юга.ру отправилась в медицинскую лабораторию CL LAB в Краснодаре на популярную процедуру (общий анализ крови) и проверила, так ли удобно работает приложение, как обещает реклама.

Шаг 1: скачиваем и регистрируемся Скачиваем приложение здесь или набрав вручную CL PRIME в RuStore, GooglePlay и AppStore. Устанавливается на любой смартфон на базе iOS и Android. Проходим регистрацию, несколько кликов и готово — автоматически подключаемся к программе лояльности CL Medical Group. У приложения интуитивно понятный интерфейс и приятная картинка — разобраться просто. В верхнем левом углу экрана сформировался QR-код: его показываем на ресепшн клиник, чтобы быстро пройти регистрацию и воспользоваться приветственными купонами и скидками.

© Скриншоты из приложения CL PRIME

Шаг 2: оцениваем профит В приложении есть личный кабинет с купонами-бонусами, скидками и кешбэком. Нам начислено 6 тыс. рублей — это 12 купонов по 500 бонусов. Один бонус — один рубль. Ими можно оплатить до 100% стоимости услуг компаний-партнеров CL Medical Group. Например, можно 12 раз посетить врача или сдать 12 анализов в клиниках-партнёрах программы лояльности со скидкой 500 рублей — отличный стимул не откладывать визиты к врачам или решиться на ежегодный чекап организма без очередей. Скидочный купон списывается автоматически после сканирования QR-кода в клинике. Пользоваться скидкой можно один раз в сутки.

© Скриншоты из приложения CL PRIME

Вот где можно потратить купоны: сеть медицинской лаборатории CL LAB;

клиника мужского и женского здоровья OXY-center;

детская медицинская лаборатория BabyLab;

клиника «Аллергоцентр»;

мини-клиники CL Doctor;

клиника семейного здоровья City-clinic (в процессе активации в программе лояльности);

«КТ-центр CL Doctor». На услуги этих компаний для пользователей приложения действует скидка 10%, а с каждой покупки начисляется кешбэк. Им можно удобно оплачивать до 30% стоимости будущих услуг. Такая опция доступна после использования всех приветственных купонов.

Шаг 3: находим ближайший маршрут и стоимость визита Кликаем на значок геолокации, приложение показывает карту Краснодара с адресами всех клиник и лабораторий CL Medical Group. Выбираем ближайший пункт забора анализов, в моём случае — на Ставропольской, 181. Удобная функция приложения: возможность видеть графики работы клиники и строить быстрый маршрут до пункта назначения в Google-картах. Если проще искать лабораторию по названию улицы, можно быстро выбрать нужную в «Списке».

© Скриншоты из приложения CL PRIME

Записываться на забор анализов не нужно — у сети медицинской лаборатории CL LAB более 130 филиалов в Краснодаре и крае, поэтому время ожидания — пара минут, очередей нет. Уточняем стоимость и отправляемся на процедуру. В поисковой строке в разделе «Анализы» набираем «общий анализ крови». Приложение предлагает три варианта и здесь же показывает стоимость. Выбираем «ОАК с формулой» за 597 рублей, и приложение показывает входящие в анализ показатели и — очень кстати — правила подготовки к процедуре для детей и взрослых.

© Скриншоты из приложения CL PRIME

Записаться к необходимым врачам можно также быстро, нажав на иконку «Врачи» на главном экране. Нужного доктора находим по ФИО, названию клиники или специализации. Если хотим записаться, например, к психологу, но не знаем фамилию конкретного врача, достаточно набрать «психолог» в поисковой строке, а система предложит варианты. Останется выбрать только удобное время приема.

© Скриншоты из приложения CL PRIME

Шаг 3: сдаем анализ В середине буднего дня в клинике на Ставропольской, 181 очереди нет. Надеваем бахилы, проходим к регистратуре и говорим, что пришли сдать ОАК с формулой. Показываем QR-код — на секунду возникает ощущение, что зашел забрать заказ в пункте выдачи. Система быстро считывает код, и мы отправляемся в кабинет. На выходе оплачиваем процедуру: ОАК с формулой стоит 597 рублей, минус купон на 500 рублей, итого 97 рублей. Реальная скидка составила больше 84% — в сочетании с комфортом, отсутствием очередей и стандартной регистрации это приятно удивляет. Администратор предлагает отдохнуть после процедуры и объясняет, что уже завтра в первой половине дня в приложении появится результат анализа. Всего в лаборатории журналистка провела не дольше 5 минут, а вместе с дорогой туда и обратно — около 15.

© Скриншоты из приложения CL PRIME

Что еще умеет приложение? дает полную информацию о всевозможных анализах — более 800 наименований;

записывает вас к нужному специалисту без звонка в клинику, предварительно показывая информацию о докторе и доступных процедурах;

во вкладке «Анализы» хранит историю визитов к врачам и результаты анализов в электронном виде;

предоставляет номера телефонов всех клиник-партнеров CL Medical Group и форму обратной связи — в ней можно выбрать удобное время звонка и указать тему обращения.

Итого: приложение достойное, можно смело рекомендовать друзьям. Пользоваться им интуитивно просто, и особенно приятно, что оно реально работает так, как задумано — экономит наше время и деньги.

Сегодня на рынке тысячи мобильных сервисов, которые мы часто устанавливаем стихийно, воспользовавшись акцией для новых клиентов, но позже удаляем за ненадобностью. CL PRIME выгодно отличается от таких продуктов продуманной и гибкой программой лояльности, которая помогает выгодно экономить на частной медицине без ущерба здоровью.

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