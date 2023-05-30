Автомобиль, запас продуктов или технику можно выиграть в «Пятёрочке» (покупая всего на 300 рублей!)
Торговая сеть «Пятёрочка» запустила акцию «Без забот на год вперед».
В новой акции, которая проходит во всех магазинах «Пятёрочка» до 9 июля 2023 года, среди покупателей будут разыгрывать семейный автомобиль, годовой запас любимых продуктов, сертификаты на покупки, бытовую технику и многое другое.
Каждый покупатель, совершивший покупку от 300 рублей и зарегистрировавший чек на сайте actions.5ka.ru, может принять участие в еженедельном розыгрыше подарочных карт на покупки в «Пятёрочке» номиналом 3000 рублей.
После регистрации первого чека покупатель также получает гарантированный приз — промокод на месяц пользования сервисом «Пакет» (сервис для получения кешбэка с покупок в «Пятёрочке» и «Перекрёстке» — Юга.ру) за 1 рубль и 1100 баллов на карту Х5 Клуба. Дополнительно среди всех участников, активировавших этот промокод, каждую неделю будут разыгрывать смартфон.
При регистрации более 3-х чеков в неделю на сумму от 300 рублей покупатель получит возможность выиграть годовой запас любимых продуктов из «Пятёрочки» — их розыгрыш будет проходить каждую неделю. Всего торговая сеть разыграет 180 таких запасов до конца акции.
Совершая покупки с помощью сервиса экспресс-доставки, можно поучаствовать в еженедельном розыгрыше сертификата на приобретение посудомоечной машины.
Главный приз — семейный автомобиль — может получить любой участник, зарегистрировавший за время проведения акции более 10 чеков от 300 рублей.
Статус розыгрышей можно в любой момент проверить в личном кабинете на сайте акции.
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Также в акции предусмотрены призы за покупку товаров от брендов-партнеров «Даниссимо», KOTEX, Amstel (безалкогольное), «Лоск», «Персил», GLADE, «Туалетный утёнок», «Черноголовка», «Чистая линия» — дополнительно каждую неделю будут розыгрывать умные часы, кофемашину, электрогриль, робот-пылесос, сертификаты в парфюмерный магазин и многое другое.
Помимо этого, «Пятёрочка» снова дает всем друзьям возможность стать обладателями крупной денежной суммы. Для этого надо отправить своему другу ссылку на участие в акции, по которой он зарегистрируется и загрузит чек. По итогам акции одна пара друзей получит по 100 тыс. рублей каждый.
Все подробности об акции, условиях участия, порядке проведения розыгрыша и выдачи призов можно узнать на сайте actions.5ka.ru.