Автомобиль, запас продуктов или технику можно выиграть в «Пятёрочке» (покупая всего на 300 рублей!)

Торговая сеть «Пятёрочка» запустила акцию «Без забот на год вперед».

В новой акции, которая проходит во всех магазинах «Пятёрочка» до 9 июля 2023 года, среди покупателей будут разыгрывать семейный автомобиль, годовой запас любимых продуктов, сертификаты на покупки, бытовую технику и многое другое.

Каждый покупатель, совершивший покупку от 300 рублей и зарегистрировавший чек на сайте actions.5ka.ru, может принять участие в еженедельном розыгрыше подарочных карт на покупки в «Пятёрочке» номиналом 3000 рублей.

После регистрации первого чека покупатель также получает гарантированный приз — промокод на месяц пользования сервисом «Пакет» (сервис для получения кешбэка с покупок в «Пятёрочке» и «Перекрёстке» — Юга.ру) за 1 рубль и 1100 баллов на карту Х5 Клуба. Дополнительно среди всех участников, активировавших этот промокод, каждую неделю будут разыгрывать смартфон.

При регистрации более 3-х чеков в неделю на сумму от 300 рублей покупатель получит возможность выиграть годовой запас любимых продуктов из «Пятёрочки» — их розыгрыш будет проходить каждую неделю. Всего торговая сеть разыграет 180 таких запасов до конца акции.

Совершая покупки с помощью сервиса экспресс-доставки, можно поучаствовать в еженедельном розыгрыше сертификата на приобретение посудомоечной машины .

Главный приз — семейный автомобиль — может получить любой участник, зарегистрировавший за время проведения акции более 10 чеков от 300 рублей.

Статус розыгрышей можно в любой момент проверить в личном кабинете на сайте акции.