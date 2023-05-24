Жилой район ВКБ Восточный. Как выглядят и сколько стоят квартиры в новостройках рядом с парком «Краснодар»?

Недавно в десяти минутах езды от парка «Краснодар» сдали дома с ярким желтым фасадом — новую очередь жилого района (ЖР) ВКБ Восточный в периметре улиц имени Якова Кобзаря, Александра Сапрунова и Николая Воробьева.

Юга.ру узнали у застройщика, сколько здесь стоят квартиры и какой он — новый жилой район рядом с одной из главных достопримечательностей города.

В новой очереди Восточного уже готовы четыре 16-этажных дома, квартиры в них сдают с полной внутренней отделкой. Несмотря на свою «молодость», район уже оброс всей социально-бытовой инфраструктурой. В шаговой доступности есть школа и детский сад, достроить которые застройщик планирует уже к концу этого года, а еще — сельхозрынок, супермаркеты, остановки общественного транспорта, пункты выдачи маркетплейсов, фитнес-клубы, теннисный клуб, батутный центр и другие развлечения. Для автомобилистов построили многоуровневые паркинги.

© Фото Виталия Блашкова, предоставлено пресс-службой компании ВКБ-Новостройки

© Фото Виталия Блашкова, предоставлено пресс-службой компании ВКБ-Новостройки

© Фото Виталия Блашкова, предоставлено пресс-службой компании ВКБ-Новостройки

А можно купить квартиру в Восточном сразу с ремонтом? Да. Чтобы в квартиру можно было заехать как можно быстрее, все жилье в новой очереди ЖР Восточный сдают с отделкой под ключ. В нее входят: натяжные потолки;

виниловые обои пастельных тонов;

линолеум с фактурой дерева;

вся сантехника;

мойка и электрическая плита на кухне;

остекление балконов.

Приятный бонус для тех, кто выберет квартиру в 45 литере: жилье укомплектуют кухонными гарнитурами и встроенной техникой без удорожания стоимости квартиры.

© Фото Виталия Блашкова, предоставлено пресс-службой компании ВКБ-Новостройки

Это предложение ВКБ-Новостройки стало самым популярным в первой половине 2023 года. Будущих новоселов ждут качественные фасады, фурнитура с доводчиками, встроенная бытовая техника: духовой шкаф, электрическая варочная панель. Уже установлены вместительный двухкамерный холодильник и мощная вытяжка. Новые квартиры с дизайнерскими кухнями и техникой настолько востребованы у покупателей, что застройщик серьезно задумывается меблировать квартиры полностью.

На экскурсии с менеджером можно осмотреть придомовую территорию — оценить озеленение и детские площадки-аттракционы, увидеть, как строится вторая школа практически во дворе дома, а еще — зайти в готовую квартиру с отделкой и понять, как может выглядеть ваш будущий дом.

Где гулять, кроме парка «Краснодар»? Прямо у дома: на площадках уже уложили рулонные газоны, высадили пышные ели, сосны и другие вечнозеленые растения.

© Фото Виталия Блашкова, предоставлено пресс-службой компании ВКБ-Новостройки

Для детей на территории комплекса построили безопасные площадки с развивающими элементами. Здесь есть горки, «паутинки», качели, графитовые доски для рисования и другие игровые элементы, которые могут помочь детям развить мелкую моторику и навыки общения.

© Фото Виталия Блашкова, предоставлено пресс-службой компании ВКБ-Новостройки

© Фото Виталия Блашкова, предоставлено пресс-службой компании ВКБ-Новостройки

© Фото Виталия Блашкова, предоставлено пресс-службой компании ВКБ-Новостройки

© Фото Виталия Блашкова, предоставлено пресс-службой компании ВКБ-Новостройки

© Фото Виталия Блашкова, предоставлено пресс-службой компании ВКБ-Новостройки

Скоро рядом с новой очередью появится еще одна зеленая зона — ВКБ-Новостройки уже начали благоустройство бульвара на ул. Николая Воробьева. На территории в 1,85 га высадят декоративные растения и установят малые архитектурные формы, чтобы сделать прогулки приятней и интересней. Новый бульвар соединит с районом последнюю очередь парка «Краснодар» («Парк облаков»).

Дорога в облака: Фото со строительства новой очереди парка «Краснодар»

Чтобы в дом или обратно можно было легко попасть с маленькими детьми, на коляске или с велосипедом, входы в большинство подъездов построили без ступеней — на уровне земли, а в остальных — оборудовали пандусами.

© Фото Виталия Блашкова, предоставлено пресс-службой компании ВКБ-Новостройки

© Фото Виталия Блашкова, предоставлено пресс-службой компании ВКБ-Новостройки

Есть ли поблизости детские сады и школы? Внутри квартала, на улице Генерал-лейтенанта Сапрунова, уже строят школу на 1550 мест, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Два детсада (на 300 мест каждый) появятся до конца 2023 года в районе улиц Александра Сапрунова и Дмитрия Мирошниченко. А пока дети могут ходить в детсады № 178,189,199, «Березка» и «Акварелька».

Где парковаться и что с общественным транспортом? В час пик и выходные район собирает плотный трафик из желающих посетить местный парк и стадион. Чтобы жители новой очереди всегда могли припарковаться, не наматывая «круги почета», помимо придомовой парковки, здесь построили многоуровневую — на 500 авто, расположенную возле 45 литера.

Место на многоуровневой наземной парковке при покупке квартиры можно приобрести от 20 тыс. рублей.

В планах застройщика — построить многоуровневые парковки и этажерки для автомобилистов общей вместимостью более тысячи машиномест.

Сейчас в Восточный можно добраться на маршрутке, такси или авто. До ближайшей трамвайной остановки «Улица Декабристов» ходят трамваи № 1, 2, 3 и 20, но пока пешком до нее довольно далеко. Ситуация может измениться к 2025 году. К этому времени в городе хотят построить дополнительно более 70 км трамвайных путей, и одна из веток должна пройти в районе Восточно-Кругликовской от улицы Декабристов до улиц Героев-Разведчиков, Домбайской, Багряной и Восточного Обхода.

© Фото Виталия Блашкова, предоставлено пресс-службой компании ВКБ-Новостройки

Сколько стоят квартиры? Стоимость студии в Восточном начинается от 3,2 млн рублей, однокомнатной квартиры — от 3,6 млн, двушки — от 4,5 млн, трехкомнатной — от 7,4 млн рублей.

До 31 мая на все квартиры действует скидки от 192 до 549 тыс. рублей (в зависимости от выбранного литера).

Как рассказывает застройщик, квартиры в районе Восточно-Кругликовской часто приобретают под сдачу в аренду — долгосрочно или посуточно. Квартиры здесь продаются не только с полной внутренней отделкой, но и с меблированными кухнями, установленной техникой — самые дорогостоящие работы уже выполнены, и сдавать квартиру можно по более высокой цене, чем без мебели.

Арендаторов привлекает парк и комфортная стоимость жилья в сравнении с центром. Для туристов снять квартиру на день-два в этом районе — отличная возможность не тратить время на дорогу и рассмотреть парк «Краснодар» со всех сторон. Особенно это актуально после открытия Японского сада — люди все еще занимают очереди по утрам. При этом «Краснодар» продолжает расти — работы над «Парком облаков» — самой близкой к новой очереди ЖР ВКБ Восточный — уже начались.

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