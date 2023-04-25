Гриль, бассейн, велосипед. Более 3000 призов разыграют среди покупателей «Пятёрочки»

Чтобы принять участие в акции, надо совершить покупку на сумму от 450 рублей в одном чеке* и зарегистрировать его на сайте actions.5ka.ru . Среди участников каждую неделю будут разыгрывать призы, среди которых — наборы продуктов для пикника, шампуры, грили, мобильные кондиционеры, музыкальные колонки, подвесные кресла-коконы, бассейны, велосипеды и другое. Статус розыгрыша можно отслеживать в личном кабинете на сайте акции.

В магазинах торговой сети «Пятёрочка» стартовала акция «Открываем дачный сезон», в рамках которой среди покупателей разыграют более 3000 товаров для загородного отдыха. Акция продлится до 29 мая 2023 года во всех магазинах «Пятёрочка», розыгрыши проводят еженедельно.

Охота за сокровищами в «Пятёрочке»:

Также для участников акции предусмотрены призы за покупку* товаров от партнеров (в магазинах отмечены специальными стопперами). В числе еженедельных призов — моющие пылесосы, а также сертификаты в магазины товаров для дома, бытовой техники, спортивной одежды и обуви.

* При наличии в чеке товара-партнера чек засчитывается при любой сумме покупки.

Испытать удачу смогут и пользователи сервиса экспресс-доставки: среди онлайн-покупателей в рамках акции будут разыгрывать электросамокаты.

Помимо этого, «Пятёрочка» дает возможность стать обладателями крупной денежной суммы. Для этого необходимо отправить своему другу ссылку на участие, по которой он должен зарегистрироваться и загрузить чек, соответствующий условиям акции. По итогам розыгрыша одна пара друзей получит по 100 тыс. рублей каждый.

Все подробности акции, условия участия, порядок проведения розыгрыша и выдачи призов можно узнать на сайте actions.5ka.ru.

Как писали Юга.ру, до 29 мая 2023 года в магазинах торговой сети «Пятёрочка» проходит накопительная акция, участники которой могут со скидкой приобрести коллекцию ножей итальянского бренда Pininfarina.