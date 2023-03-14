Достать ножи. В «Пятёрочке» стартовала новая накопительная акция

Торговая сеть «Пятёрочка» запустила новую накопительную акцию и предлагает своим покупателям собрать коллекцию стильных ножей итальянского бренда Pininfarina*.

С 14 марта во всех магазинах «Пятёрочка» можно приобрести ножи всего от 99 рублей — при условии накопления электронных наклеек с картой программы лояльности X5 Клуб.

В коллекции Pininfarina представлены 6 ножей, которые служат для выполнения различных кулинарных задач, — от чистки овощей и фруктов до нарезки мяса и разделки рыбы. Лезвия изготовлены из нержавеющей стали высочайшего качества. При желании можно отдельно приобрести подставку для удобного хранения ножей (условия акции на подставку не распространяются, — Юга.ру).

Чтобы приобрести нужный нож со скидкой, достаточно совершать покупки с картой лояльности и накапливать электронные наклейки. За каждые 200 рублей в чеке будет автоматически начисляться одна наклейка. При накоплении 40 наклеек покупателю будет доступна скидка от 65%, а за 80 наклеек можно будет купить нож по цене всего от 99 рублей в зависимости от выбранного типа. Дополнительные наклейки можно получить за покупку товаров-партнеров акции — на полках в магазинах они отмечены специальными стопперами.

Копить наклейки и приобретать товары со скидками можно до 29 мая 2023 года включительно. Баланс наклеек для удобства печатается на чеке, а также отражается в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении «Пятёрочка». Приобрести наборы итальянских ножей возможно также за их полную стоимость от 1699 до 2999 рублей.

Получить более подробную информацию об акции, сроках и правилах ее проведения можно на сайте nozhi.5ka.ru.

* Pininfarina — итальянское дизайнерское бюро, наиболее известное по смелым и технологичным проектам в области автомобилестроения. В инновационной коллекции Pininfarina Kitchen Design отражен фирменный почерк бюро — изысканность, точность, внимание к деталям, стремление к красоте, практичные формы и материалы, а также строгое соблюдение стандартов качества.