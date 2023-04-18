Охота за сокровищами в «Пятёрочке»: покупатели могут получить коллекционные монеты и ценные призы

Специально для коллекционеров в продаже доступны альбом с настольной картой-игрой (за 349 рублей) и кошелек для хранения монет (в 3-х цветах, за 299 рублей).

Коллекционеры могут использовать сокровища по своему усмотрению: вместе с друзьями монеты можно подбрасывать, стараясь набрать больше всех очков, или использовать в качестве фишек в настольной игре, чтобы узнать, кто первым доберется до острова «Пятёрочка». Также монетами можно обмениваться, собирая недостающие.

Теперь в каждом магазине «Пятёрочка» за покупки можно получить коллекционные монеты — они выполнены в стиле состаренного золота, серебра и меди и обладают уникальным дизайном.

Торговая сеть «Пятёрочка» запустила моментальную акцию «Магазин сокровищ»: ее участники могут собрать коллекцию уникальных монет и выиграть ценные призы. Акция проходит во всех магазинах «Пятёрочка» с 18 апреля по 22 мая 2023 года.

Всего в коллекции «Магазин сокровищ» 27 разных монет, среди которых 1 редкая (фирменная от «Пятёрочки»), а еще 3 — от партнеров: сервиса Х5 Пакет и Rexona. В каждой упаковке с редкой монетой находится специальный код, который необходимо зарегистрировать на сайте klad.5ka.ru для участия в розыгрыше ценных призов. Кроме того, в наборе есть счастливые монеты, которые обязательно принесут удачу своему владельцу.

Как собрать все монеты?

Для участия в новой акции необходимо делать покупки в магазинах торговой сети или сервисе «Пятёрочка Доставка». За каждые 600 рублей в чеке покупатель получит одну монету (монету не выдают за покупку алкогольной и табачной продукции, уцененного товара, лотерейных билетов — Юга.ру).

Чтобы быстрее собрать полную коллекцию, можно приобретать товары-партнеры акции или активировать подписку на сервис Х5 Пакет (сервис для получения кешбэка с покупок в «Пятёрочке» и «Перекрёстке» — Юга.ру). Также «сокровище» можно купить отдельно за 64 рубля.

Онлайн-охота за призами

В мобильном приложении «Пятёрочка» появилась онлайн-игра «Магазин сокровищ» (механика — «три в ряд») с уровнями разной сложности, препятствиями и бонусами. За прохождение уровней предусмотрены различные призы от «Пятёрочки» и партнеров. Например, можно выиграть 45 дней подписки онлайн-кинотеатра «Иви» или до 5 тыс. баллов на карту «Х5 Клуба».

Чтобы участвовать и повышать свои шансы на победу, необходимо совершать покупки в «Пятёрочке» с применением карты «Х5 Клуба». За каждые 600 рублей в чеке будет начислена 1 виртуальная монета — ее можно обменять на 1 игровую попытку.

Игроки, которые пройдут не менее 35 уровней, смогут поучаствовать в розыгрыше более 190 суперпризов: сертификатов на путешествия, смартфонов, планшетов, наушников и др.

Челлендж в Likee

С 25 апреля в социальной сети Likee стартует челлендж с призами для активных участников. Нужно просто активировать маску пирата, повторить танец под трек «Пятёрочки» и выложить видео с хештегом #МагазинСокровищ.

«Мы знаем, как любят и ждут наши гости с детьми акции с подарками-игрушками. В прошлом году подобная акция среди аналогичных стала абсолютным лидером по количеству выданных игрушек. Уверена, что «Магазин сокровищ» также понравится покупателям, причем не только детям, но и их родителям, потому что эта игра может стать новым хобби и пробудить дух приключений», — рассказала руководитель управления трейд-маркетинга торговой сети «Пятёрочка» Надежда Сидорова.

Более подробную информацию об акции можно получить на сайте klad.5ka.ru.