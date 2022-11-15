Смартфоны и другую технику можно выиграть в «Пятёрочке» за покупки

Во всех магазинах торговой сети «Пятёрочка» стартовала новая акция, которая продлится до 28 ноября 2022 года.

Покупатели могут стать обладателями сертификатов на покупки в своих магазинах, а также других призов от партнеров, среди которых — смартфон 14-го поколения, цифровая и бытовая техника.

За каждую покупку на сумму от 300 рублей в одном чеке покупатель может принять участие в розыгрыше сертификата номиналом 3000 рублей для покупок в «Пятёрочке». При увеличении суммы чека до 600 рублей можно выиграть сертификат на 10 000 рублей, а при покупке от 800 рублей — на 25 000 рублей.

Чтобы получить шанс выиграть один из 3000 сертификатов, необходимо зарегистрировать свой чек на сайте actions.5ka.ru. Статус розыгрыша можно регулярно отслеживать в личном кабинете на сайте акции.

Также «Пятёрочка» предлагает каждому покупателю испытать удачу и выиграть популярный смартфон 14-го поколения. Для этого надо отправить другу ссылку на участие в акции, по которой он должен зарегистрировать и загрузить чек. Чем больше друзей пригласит участник, тем выше его шансы на победу. В результате розыгрыша одна пара друзей получит новые смартфоны — каждый по одному гаджету. Кроме того, смартфоны разыгрываются и среди пользователей сервиса экспресс-доставки — шанс стать победителем появляется каждую неделю.

В акции дополнительно предусмотрены также призы от партнеров. Так, если в чеке на общую сумму от 300 рублей будут присутствовать товары определенных брендов, покупатели смогут принять участие еще и в еженедельном розыгрыше ценных призов, среди которых — кофемашины, электрогрили, увлажнители воздуха, роботы-пылесосы, мойки окон, кухонные машины, беспроводные колонки, наушники, смарт-часы, а также сертификаты на покупки в магазинах цифровой и бытовой техники.

Список товаров, участвующих в акции, а также все подробности об акции, условиях участия и порядке розыгрыша и выдачи призов можно узнать на сайте actions.5ka.ru.

Ранее Юга.ру писали о том, что в «Пятёрочке» появились кавайные игрушки, которые можно получить за покупки. Также торговая сеть расширила географию проекта «Центры местных сообществ», чтобы объединить соседей, укрепить атмосферу взаимопомощи и поддержки.