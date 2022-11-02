Кавайные игрушки появились в «Пятёрочке». Их можно получить за покупки

Торговая сеть «Пятёрочка» предложила своим покупателям собрать новую коллекцию миниатюрных игрушек — персонажей в японском стиле каваи*.

Полная коллекция «Каваи» включает в себя 16 разных игрушек: одну фирменную от «Пятёрочки» и остальные — с милыми животными и птицами. В их числе смелый котик Неко, ленивый ленивец Ирис, жизнерадостный панда Ян, совушка-всезнайка Фанни, таинственная сущность по имени Лау и другие.

Ярких кавайных персонажей можно использовать в качестве брелока либо соединять друг с другом, составляя милые браслеты и другие детские украшения в различных комбинациях.

Чтобы принять участие в акции, необходимо сделать покупку в магазине торговой сети или воспользоваться сервисом «Пятёрочка Доставка». За каждые 600 рублей в чеке покупатель будет получать одну игрушку.