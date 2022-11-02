Кавайные игрушки появились в «Пятёрочке». Их можно получить за покупки
Торговая сеть «Пятёрочка» предложила своим покупателям собрать новую коллекцию миниатюрных игрушек — персонажей в японском стиле каваи*.
Полная коллекция «Каваи» включает в себя 16 разных игрушек: одну фирменную от «Пятёрочки» и остальные — с милыми животными и птицами. В их числе смелый котик Неко, ленивый ленивец Ирис, жизнерадостный панда Ян, совушка-всезнайка Фанни, таинственная сущность по имени Лау и другие.
Ярких кавайных персонажей можно использовать в качестве брелока либо соединять друг с другом, составляя милые браслеты и другие детские украшения в различных комбинациях.
Чтобы принять участие в акции, необходимо сделать покупку в магазине торговой сети или воспользоваться сервисом «Пятёрочка Доставка». За каждые 600 рублей в чеке покупатель будет получать одну игрушку.
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А чтобы быстрее собрать всю коллекцию каваи, можно приобретать в «Пятёрочке» товары партнеров акции — в магазинах они отмечены специальными стопперами. Кроме того, игрушки доступны для отдельной покупки — каждый персонаж стоит 59 рублей.
Акция проходит во всех магазинах сети до 25 ноября 2022 года. Более подробную информацию можно получить на сайте kawais.5ka.ru. Кстати, здесь же можно сыграть в мини-игру, в которой виртуальный персонаж собирает сокровища Каваи.
Ранее Юга.ру писали, что в «Пятёрочке» можно всего за 1 рубль или за полцены приобрести коллекцию дизайнерских стаканов BrightMix. Для этого надо накапливать наклейки — их выдают за каждые 200 рублей в чеке. Акция продлится до 31 декабря 2022 года.
* Каваи (или кавай) — эстетическая концепция родом из Японии. Таким словом в Стране восходящего солнца называют все милое, крошечное, прелестное. Это могут быть не только игрушки, но и, например, одежда, автомобили, еда, манеры и даже сами люди — дети или взрослые, ведущие себя ребячливо.