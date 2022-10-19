Дизайнерские стаканы за 1 рубль можно приобрести в «Пятёрочке»

Торговая сеть «Пятёрочка» запустила новую накопительную акцию, при участии в которой покупатели могут собрать коллекцию дизайнерских стаканов BrightMix. Наборы можно будет приобрести во всех магазинах «Пятёрочка» со скидкой 50% или всего за 1 рубль.

Коллекция BrightMix состоит из двух наборов, в каждый из которых входят 2 стеклянных стакана объемом 250 мл или 300 мл желтого, красного, голубого, салатового цветов (цвета в наборе — в случайном порядке).

Чтобы приобрести нужный товар со скидкой, достаточно совершать покупки с картой лояльности и накапливать электронные наклейки — за каждые 200 рублей в чеке автоматически начисляется одна наклейка. Дополнительные наклейки можно получить за покупку товаров-партнеров акции, отмеченных на полках в магазинах специальными стопперами. При накоплении 40 наклеек покупатель сможет приобрести стаканы со скидкой 50%, а за 90 наклеек — за 1 рубль. Баланс наклеек для удобства печатается на чеке, а также отражается в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении «Пятёрочка».

Приобрести наборы возможно и за их полную стоимость — 459 рублей или 499 рублей в зависимости от объема.

«Мы всегда стараемся быть полезными для наших гостей и предлагать необычные решения. Именно поэтому в рамках новой накопительной акции мы даем возможность покупателям приобрести красивую и практичную коллекцию стаканов BrightMix на самых выгодных условиях. Благодаря ярким цветам и уникальному дизайну посуды можно получить эстетическое удовольствие от сервировки стола и ощутить праздничное настроение», — рассказала руководитель управления трейд-маркетинга торговой сети «Пятёрочка» Надежда Сидорова.

Копить наклейки и приобретать товары со скидками можно до 31 декабря 2022 года. Более подробную информацию об акции, сроках и правилах ее проведения можно получить на сайте stakany.5ka.ru.