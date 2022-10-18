Творческий конкурс для школьников стартовал в «Пятёрочке». Победитель получит путевку в детский лагерь

Торговая сеть «Пятёрочка» и Национальная ассоциация развития образования «Тетрадка Дружбы» запустили совместный конкурс. Он направлен на популяризацию осознанного и бережного отношения к ресурсам планеты среди школьников.

В творческом конкурсе могут принять участие школьники и молодые люди в возрасте от 6 до 18 лет из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского и Пермского краев, Свердловской, Ростовской и Самарской областей.

«Пропуском» к участию является тетрадь с особым дизайном, которую можно бесплатно получить в магазинах торговой сети «Пятёрочка» в регионах-участниках — для этого надо обратиться к сотруднику магазина на кассе. Количество тетрадок ограничено.

В полученной тетради ребятам предлагают делиться своими идеями по сохранению ресурсов нашей планеты:

рассказывать о пользе правильного питания,

предлагать идеи полезного семейного отдыха,

записывать советы по бережному отношению к воде, электричеству, продуктам питания,

узнавать, как заботиться о домашних животных, попавших в беду,

создавать доступную среду для общения людей разных возрастов, национальных культур и физических возможностей.

Заполнить «Тетрадку Дружбы» можно в рамках восьми творческих номинаций, посвященных Целям устойчивого развития: «Мир без голода», «Здоровые люди», «Достойная работа», «Мы все равны», «Разумное потребление», «Доступное образование», «Забота о природе», «Доброе соседство». Заполненную тетрадку необходимо принести обратно в магазин и положить в специальный бокс. Кроме того, их можно загружать онлайн с помощью мобильного приложения «Тетрадка Дружбы».

Проект призван помочь детям раскрыть их особенные таланты и творческий потенциал, а взрослым — найти общие интересы с ребенком и провести время вместе.

Оценивать конкурсные работы будет экспертное жюри из числа педагогов, представителей НКО и общественных деятелей. Эксперты проверят «Тетрадку» на соответствие содержания выбранной номинации, креативность оформления и уникальность работы, используя индивидуальный подход к каждому участнику.

Авторы самых креативных «Тетрадок» с бо́льшим количеством баллов получат приятные подарки, а один победитель из каждого региона получит суперприз — путевку в детский лагерь «Новый город «Дружный».

Прием конкурсных работ продлится до 13 ноября 2022 года. Более подробную информацию об условиях участия можно получить на сайте в разделе «Тетрадка Дружбы» или в мобильном приложении «Тетрадки».

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