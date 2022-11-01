«Точка поставлена». Путин заявил, что мобилизация окончена, но указ об этом не подписал

31 октября Путин заявил о завершении призыва в рамках частичной мобилизации в России, но сказал, что не знает, нужен ли соответствующий указ

На следующий день председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил , что никаких дополнительных документов о завершении в России частичной мобилизации не требуется.

«Даже, откровенно говоря, не задумывался над этим. С юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она [частичная мобилизация — прим. Юга.ру] завершена. Но она завершена, точка поставлена», — цитирует Владимира Путина ТАСС.

1 ноября стало известно, депутаты Госдумы внесут в нижнюю палату законопроект с поправками в Уголовный кодекс РФ, который будет содержать наказание за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, пишет ТАСС со ссылкой на «Известия». Планируют штрафовать на суммы от 200 до 500 тыс. рублей. Также наказанием могут стать принудительные работы сроком до пяти лет, а самой суровой мерой будет лишение свободы на такой же срок.

Ранее Юга.ру рассказывали несколько историй о мобилизованных из Краснодарского края. Так, у призванного Дмитрия Ларичева на учебном полигоне в первый же день случился гипертонический криз. Супруга заявила, что после выписки мужа отправят обратно в часть.

А Азия Бойченкова из посёлка Восход Новопокровского района до сих пор пытается вернуть домой своего мобилизованного супруга Александра. Основание — Указания Генштаба ВС РФ о порядке предоставления отсрочки для отцов трёх и более детей до 16 лет. В их семье есть двое сыновей 13 и 14 лет, а также дочь 9 лет.