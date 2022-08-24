«Люди элементарно не могут обеспечить себя нормальной гигиеной». В краснодарском поселке почти месяц нет горячей воды

В краснодарском поселке Березовом со 2 августа нет горячей воды. Когда ее включат — неизвестно

В редакцию Юга.ру обратились жители поселка Березового и рассказали, что у них в домах снова нет горячей воды. Подобная ситуация там происходила в 2021 году. Тогда жителям давали горячую воду сначала по расписанию, а затем отключили полностью.

Проблемы с водоснабжением год назад возникли из-за того, что совхозу «Прогресс» не продлили лицензию и организация подала на банкротство. Водонапорные башни и сети передали водоканалу. Также в муниципальную собственность передали котельную.

2 августа 2022 года жителям поселка снова отключили горячую воду. В администрации совхоза причиной отключения назвали аварию в котельной. Позже стало известно, что воды нет по другой причине. Из-за банкротства совхоза теплоснабжающий комплекс передали другой организации — ООО «АСУ-Сервис». И чтобы восстановить горячее водоснабжение, компании нужно зарегистрировать в Росреестре право собственности на теплоснабжающий комплекс.

По информации конкурсного управляющего совхоза «Прогресс», горячую воду снова могут включить 29 августа.

Один из жителей поселка рассказал, что в жару жить без горячей воды становится сложнее. Кроме того с проблемой сталкиваются не первый год:

«У меня ребенок с инвалидностью и онкологическим заболеванием. Также в районе живет много пенсионеров. Люди элементарно не могут обеспечить себя нормальной гигиеной. И это в условиях вспышки коронавируса по всей стране».

Люди жалуются, что тяжело собираться по утрам на работу, а вечером приходится греть воду в кастрюлях. Еще одна проблема — увеличение суммы за коммунальные платежи из-за расхода газа и электроэнергии. У многих забиваются канализации, потому что приходится мыть посуду холодной водой.

Другая жительница поселка рассказала, что воспитывает одна троих детей 4, 7 и 10 лет. После прогулок их всех нужно искупать. Для этого приходится греть большой объем воды. Из-за этого женщине приходится платить за электроэнергию в два раза больше, чем до отключения горячей воды.

«Неделю назад канализация с кухни забилась от жира, так как моем посуду холодной водой. Пришлось вызывать сантехников с нашей УК. Естественно не бесплатное удовольствие. Они так и сказали — бытовой жир забил все», — поделилась жительница.

В мэрии жителям сказали, что сейчас ООО «АСУ-Сервис» подало документы в МФЦ для оформления права собственности на котельную. После получения свидетельства новый собственник должен будет подготовить документы для заключения договора с ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» на поставку необходимого объема газа. В администрации пообещали, что все это сделают до начала отопительного сезона.

Как писали Юга.ру, в июне в одной из краснодарских многоэтажек отключили газ из-за долгов управляющей компании. А в марте жители Комсомольского микрорайона остались без отопления и горячей воды. Причиной стала авария на теплотрассе.