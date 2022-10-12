В Краснодаре открылась выставка уникальных богомолов

Краснодарский край

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  • Богомол © Фото Андрея Тихоновского, unsplash.com
    Богомол © Фото Андрея Тихоновского, unsplash.com

В Краснодарском музее-заповеднике имени Фелицына 11 октября открылась выставка «Богомолы — насекомые с другой планеты»

В экспозиции представлена энтомологическая коллекция — около 50 экземпляров редких насекомых, обитающих преимущественно на территории Африки, Индии, Вьетнама, Южной Европы, Мадагаскара. Большую часть составляют богомолы: индийские, так называемые богомолы-призраки, редкие виды палочников.

Также посетители могут увидеть пауков-птицеедов, скорпионов, гекконов. Выставка будет работать до 15 февраля 2023 года по адресу улица Гимназическая, 67. Стоимость билетов от 250 до 500 рублей.

  • Богомол © Фото Жанны Айбетовой, unsplash.com
    Богомол © Фото Жанны Айбетовой, unsplash.com

Как писали Юга.ру, в Краснодарском краевом выставочном зале 11 октября открылась персональная экспозиция Ларисы Ильченко «Сказание о Русском Севере». Можно увидеть 40 произведений живописи и графики.

Афиша Животные Краснодар Музеи

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В Краснодаре открылась выставка уникальных богомолов
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