В Краснодаре открылась выставка уникальных богомолов

В Краснодарском музее-заповеднике имени Фелицына 11 октября открылась выставка «Богомолы — насекомые с другой планеты»

В экспозиции представлена энтомологическая коллекция — около 50 экземпляров редких насекомых, обитающих преимущественно на территории Африки, Индии, Вьетнама, Южной Европы, Мадагаскара. Большую часть составляют богомолы: индийские, так называемые богомолы-призраки, редкие виды палочников.

Также посетители могут увидеть пауков-птицеедов, скорпионов, гекконов. Выставка будет работать до 15 февраля 2023 года по адресу улица Гимназическая, 67. Стоимость билетов от 250 до 500 рублей.