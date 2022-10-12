В Краснодаре пройдёт акция «ЭлектроОсень», где можно сдать на переработку технику и электронику
16 октября в краснодарском «Собираторе» проведут всероссийскую акцию «ЭлектроОсень-2022»
16 октября в экоцентре «Собиратор» можно будет сдать любую электротехнику и электронику на переработку: пылесосы, телевизоры, утюги, чайники, принтеры, ноутбуки, провода, мышки, наушники и т. д. Аккумуляторы, батарейки, лампочки принимать не будут.
За полтора года на подобных акциях в Краснодаре собрали более тонны электронного вторсырья, рассказали в «Собираторе».
Отходы отсортируют, разберут на части или раздробят, чтобы отделить пластик, металлы, стекло и микросхемы от мусора. Например, в тонне телефонов может быть в пять раз больше золота, доступного для переплавки, чем в тонне руды, говорится в отчёте комитета ЕС.
Из получившихся материалов изготовят новые телевизоры и смартфоны, автомобили, платы, стеклянные и другие изделия.
Кроме того, при переработке опасные элементы обезвредят. Хотя техники и электроники в общем объёме мусора не много, она выделяет большинство токсичных веществ, отравляя грунтовые воды и воздух.
Последний глобальный мониторинг показал, что в мире за 2019 год выбросили 53,6 млн тонн электронных отходов. Вклад России — почти 7 млн тонн, это 21 кг на человека.
Привезти отслужившую технику в «Собиратор» можно 16 октября с 12:00 до 20:00. Экоцентр находится на улице Одесской, 48Л.