В Краснодаре пройдёт акция «ЭлектроОсень», где можно сдать на переработку технику и электронику

16 октября в экоцентре «Собиратор» можно будет сдать любую электротехнику и электронику на переработку: пылесосы, телевизоры, утюги, чайники, принтеры, ноутбуки, провода, мышки, наушники и т. д. Аккумуляторы, батарейки, лампочки принимать не будут.

За полтора года на подобных акциях в Краснодаре собрали более тонны электронного вторсырья, рассказали в «Собираторе».

Отходы отсортируют, разберут на части или раздробят, чтобы отделить пластик, металлы, стекло и микросхемы от мусора. Например, в тонне телефонов может быть в пять раз больше золота, доступного для переплавки, чем в тонне руды, говорится в отчёте комитета ЕС.