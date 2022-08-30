В Краснодаре и Ростове-на-Дону семьи со школьниками получили продукты от «Пятёрочки»

Краснодарский край, Ростовская область, Вся Россия

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  • Магазин «Пятёрочка» © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    Магазин «Пятёрочка» © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Торговая сеть «Пятёрочка» совместно с банком еды «Русь»* провела благотворительную акцию в рамках проекта «Корзина доброты». Нуждающиеся семьи с детьми-школьниками из Краснодара и других городов России получили продовольственную помощь. Юга.ру рассказывают подробнее об инициативе.

В преддверии 1 сентября волонтеры банка еды «Русь» адресно доставили 500 наборов семьям из Краснодара, Ростова-на-Дону, а также Москвы, Вологды, Новосибирска, Тулы, Ижевска, Челябинска и Санкт-Петербурга. В каждый продуктовый набор вошли продукты длительного хранения, сладости и перекусы на школьных переменах — конфеты, печенье, пряники, ореховая смесь, зефир, мармелад.

Общий вес продовольственной помощи краснодарским нуждающимся семьям с детьми школьного возраста составил около 900 кг.

«В очередном учебном году каждого школьника ждут новые знания и интересные события. Мы собрали различные сладости и орехи для школьных перекусов, потому что хотим, чтобы дети и их родители не только получили подарок ко Дню знаний, но и почувствовали нашу заботу и внимание», — прокомментировала инициативу руководитель проекта «Забота о сообществе» торговой сети «Пятёрочка» Екатерина Демешко.

«Корзина доброты» — благотворительный марафон, который регулярно проводится во многих российских городах. Участвовать в нем может каждый желающий: для этого надо приобрести любые не скоропортящиеся продукты и передать их волонтерам в местах проведения марафона — например, в магазинах сети «Пятёрочка». Все собранные во время акции продукты расфасовывают по равноценным наборам и направляют благополучателям.

Ранее Юга.ру писали, что в «Пятёрочке» можно собрать собственную коллекцию динозавров, а еще о том, что в Краснодаре прошел «Большой завтрак» — благотворительное мероприятие в поддержку людей с аутизмом.

* Фонд продовольствия «Русь» — первый и самый крупный в России банк еды. Благотворительная организация практикует промышленный фудшеринг, оказывает помощь продуктами питания и прочими товарами социально незащищенным слоям населения по всей России.

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