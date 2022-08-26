Ультрафиолетовая вечеринка, фестивали еды и красок, премьера спектакля. Как не упустить последнюю неделю лета: выбор событий от редакции Юга.ру

Есть ещё целых шесть дней, чтобы насладиться летом. Редакция Юга.ру выбрала 11 событий, которые рекомендует посетить до конца августа. Съездить на фестиваль адыгейского сыра Да! Он наконец-то пройдёт после двухлетнего перерыва. Праздник традиционно отметят в последние выходные лета — 27-28 августа — на живописной Даховской поляне у реки Белой и хребта Уна-Коз (станица Даховская, по дороге в Гузерипль). В программе сыроварение, дегустация, выступление творческих коллективов, мастер-классы по народным промыслам и конкурсы. В 2019 году фестиваль вошёл в число лучших практик России по развитию туризма, а сам адыгейский сыр — в топ-100 туристских брендов страны. Последний раз масштабно праздник отметили в 2019 году, мероприятие посетили больше 15 тыс. человек. А потом началась пандемия коронавируса, сами понимаете, не до этого было.

Фестиваль адыгейского сыра © Фото Елены Малышевой, Юга.ру

Посмотреть кино в амфитеатре парка «Краснодар» Если вы до сих пор это не сделали, то сейчас самое время. Организаторы ожидают, что финальные летние выходные станут самыми посещаемыми из-за жанрового разнообразия. Так, 26 августа в 21:00 покажут сборник из одиннадцати чёрно-белых короткометражных фильмов «Кофе и сигареты» американского режиссёра Джима Джармуша. Новеллы с участием актеров и музыкантов не связаны между собой, а их герои рассуждают на разные темы. Фильм будет идти на английском языке с русскими субтитрами. 27 августа в 19:00 начнется двухчасовой марафон «Смешариков» из 20 серий. Для подписчиков «Яндекс Плюса» вход на кинопоказы бесплатный по предварительной регистрации здесь. Если подписки ещё нет, то можно подключить бесплатный пробный период при входе в амфитеатр или заранее здесь. А 28 августа в 17:30 в парке будут транслировать футбольный матч РПЛ «Торпедо» — «Краснодар». Вход свободный, регистрация не нужна.

Кинопоказ в амфитеатре парка «Краснодар» © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Оценить кубанское гостеприимство 26 августа гостей этно-комплекса «Атамань» (станица Тамань, Темрюкский район) на каждом подворье будут ждать разнообразные угощения: казаки и казачки приготовят по традиционным рецептам пироги, пампушки, сало, вареники и рыбу. 27 августа в программе конноспортивное представление «Джигитовка» и другие интерактивные развлечения. 28 августа — выступление квартета «Адажио» и дегустация кубанского супа с галушками. Проводить лето на фестивале красок 27 августа в 16:00 на краснодарском стадионе «Труд» (улица Береговая, 9, за спортивным комплексом «Олимп») стартует фестиваль красок. Организаторы обещают, что он погрузит в атмосферу счастья и беззаботности. Подобные мероприятия начали проводить в России не так давно, но они сразу полюбились жителям городов. В программе диджей-сеты, флешмобы, конкурсы и розыгрыши призов. За классные снимки будут отвечать профессиональные фотографы. Чтобы принять участие в фестивале, на входе нужно купить краску, стоимость одного пакетика 200 рублей. От шести пакетиков — 150 рублей. Открыть для себя инфернальный феминизм Да, вы всё правильно прочитали. 27 августа в «Галерее Ларина» (улица Октябрьская, 60/1) при поддержке издательства «Асебия» пройдёт презентация книги «Инфернальный феминизм» шведского историка религии Пера Факснельдома.

Начало в 18:00, вход свободный. Пароль — любое из словосочетаний: восставшие ангелы, ведьмы-революционерки, теософское люциферианство, лесбиянки-сатанистки, бунтарские ролевые игры, дьявол-освободитель. Обладателю самого сатанофеминистского образа организаторы подарят книгу «Инфернальный феминизм». Зажечь на ультрафиолетовой вечеринке Она пройдет 27 августа в пространстве чая и искусства «АтмаСфера». В программе диджей-сеты от VINLΛV и Erchov, различные практики (стояние на гвоздях, дыхательные техники, кундалини йога, тибетские чаши, глубокая медитация, отлёт разума под мелодичные звуки различных музыкальных инструментов), безалкогольные напитки. Художницы создадут для всех желающих светящиеся образы. Фотоотчёт тоже будет. Начало в 19:30. Дресс-код — белый верх.

"Фестиваль красок" в Сочи © Нина Зотина, ЮГА.ру

Побывать на премьере спектакля 30 и 31 августа в 20:00 в театре «Мой» (улица Зиповская, 5в, литер Х) пройдут показы новой постановки «Обыкновенное чудо» по одноименной пьесе драматурга Евгения Шварца. Действие строится вокруг взаимоотношений Медведя, которого много лет назад превратили в человека, и Принцессы. Между ними любовь, однако молодой человек знает, что по условиям волшебного перевоплощения после поцелуя девушки он вновь обратится в зверя. И всеми силами старается избежать этого. Отправиться на фестиваль еды Его в Краснодаре 27-28 августа организует «Фудмаркет» (ТРК «Центр города») в честь своего дня рождения. Перед стеклянной верандой построят сцену, на которой два дня гостей будут развлекать ведущие, выступать музыканты и диджеи, проходить конкурсы и розыгрыши. Развлечения для детей тоже обещают. Вход свободный. Главные герои события — заведения со специальным меню («Рыба-летяга», «Лаваш таун», «Мичелада», «Тунец-огурец», Zohan), а также винные дома. Оторваться на музыкальном фестивале-конкурсе Icon Music Fest проходит в Сочи с 24 по 28 августа на сцене базы отдыха «Вертолетчик» (улица Джапаридзе 53/5а). На нём соберутся участники из 15 стран. Организаторы подготовили насыщенную программу: творческие встречи, мастер-классы от зарубежных и российских исполнителей эстрады, концерты. Так, 26 августа под открытым небом проведут дискотеку «Музыка поколений», на которой прозвучат хиты 90-х и 2000-х. Среди участников группы «Братья Грим» («Хлопай ресницами», «Кустурица»), «Планка» («Я тебя забыла»), а также Марина Киреева — бывшая солистка «Красок» («Он не знает ничего»), Василий Киреев — «Премьер-министр» («Девочка с севера», «Синий иней»). 27 августа в 20:00 начнётся концерт певицы Линды — звезды 90-х. Её песни «Ворона», «Северный ветер», «Никогда», «Марихуана», «Сидите потише» и многие другие когда-то стали хитами и до сих пор остаются визитными карточками артистки.

Один театр © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Отметить день рождения «Одного театра» Крупнейшему независимому театру (улица Коммунаров, 268, литер В) юга России исполняется десять лет. Казалось бы, совсем недавно мы смотрели первые постановки, и вот уже юбилей. Праздничный вечер начнётся 27 августа в 20:30. Актёры и режиссёры будут дарить и принимать подарки от коллег и зрителей. Обещают много юмора, сюрпризов и историй.

«Собиратор» © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру